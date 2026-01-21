AMERIČKE SNAGE ZAPLENILE 7. TANKER: Nastavlja se karantin nad ruskom „flotom u senci“ (VIDEO)

AMERIČKE oružane snage zaplenile su tanker MT Sagitta, naftni brod koji se smatra delom ruske „flote u senci“, saopštila je u utorak U.S. Southern Command (SOUTHCOM) na društvenoj mreži X.

Foto: Printskrin X/@RT_com

Brod Sagitta je u vlasništvu kompanije Sunne Co. Limited, sa sedištem u Hongkongu, koja je pod sankcijama američkog Ministarstva finansija zbog poslovanja sa Rusijom. Prema sankcionom spisku, Sagitta plovi pod zastavom Paname.

Tanker, koji je ranije plovio pod imenom Angelica Schulte, takođe je pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva.

Sagitta je sedmi tanker koji su Sjedinjene Države zaplenile u okviru karantina nad brodovima koji saobraćaju ka i iz Venecuele.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Nije precizirano koje su jedinice učestvovale u zapleni, iako su u prethodnim slučajevima bile angažovane jedinice Coast Guard law enforcement detachment. SOUTHCOM je u objavi na mreži X označio U.S. Navy i U.S. Marine Corps.

-Zaplena još jednog tankera koji deluje u suprotnosti sa karantinom sankcionisanih plovila u Karibima, koji je uspostavio predsednik Donald Tramp, pokazuje našu odlučnost da obezbedimo da jedina nafta koja napušta Venecuelu bude ona koja je pravilno i zakonito koordinisana. Dok zajedničke snage deluju na zapadnoj hemisferi, ponovo potvrđujemo da je bezbednost američkog naroda od najveće važnosti, demonstrirajući našu posvećenost sigurnosti i stabilnosti“, navodi se u saopštenju SOUTHCOM-a.

Do zaplene je došlo pet dana nakon što su SAD zaplenile tanker MT Veronica.

(news.usni.org)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"