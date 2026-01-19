DEN VAJT OTKRIO DRUGU STRANU DONALDA TRAMPA: "Prvi put sam ga video takvog" (VIDEO)
PRVI čovek Ultimejt fajt šampionata (UFC) Den Vajt otkrio da je video predsednika SAD Donalda Trampa slomljenog.
Den Vajt kaže da je samo jednom video Trampa "potresenog", i to kada je Ivanka umrla:
- Pozvao sam ga tog dana, i to je bio prvi put da sam video tog čoveka slomljenog i loše. Njega inače ništa ne može da izbaci iz koloseka - rekao je Vajt.
