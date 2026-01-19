DEN VAJT OTKRIO DRUGU STRANU DONALDA TRAMPA: "Prvi put sam ga video takvog" (VIDEO)

PRVI čovek Ultimejt fajt šampionata (UFC) Den Vajt otkrio da je video predsednika SAD Donalda Trampa slomljenog.

AP Photo/Evan Vucci

Den Vajt kaže da je samo jednom video Trampa "potresenog", i to kada je Ivanka umrla:

- Pozvao sam ga tog dana, i to je bio prvi put da sam video tog čoveka slomljenog i loše. Njega inače ništa ne može da izbaci iz koloseka - rekao je Vajt.

