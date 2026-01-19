"GRENLAND NIJE PITANJE EU" Sijarto: Mađarska neće podržati zajedničko saopštenje
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da Grenland nije pitanje Evropske unije, nagoveštavajući da Mađarska neće podržati zajedničko saopštenje EU.
- Na to gledamo kao na bilateralno pitanje koje se može rešiti pregovorima između dve strane... Ne mislim da je to pitanje EU - rekao je Sijarto, prenosi Rojters.
On je, na konferenciji za štampu sa češkim kolegom Petrom Mačinkom, dodao da je zato Mađarska juče, na konsultacijama stalnih predstavnika, naznačila da ne smatra da je potrebno i stoga moguće izdati zajedničko saopštenje EU, prenosi agencija RIA Novosti.
Sijarto je rekao i da vlade Mađarske i Češke dele iste stavove o ključnim pitanjima, odbacujući rat, migracije i rodnu ideologiju, prenosi MTI.
(Tanjug)
