Svet

"GRENLAND NIJE PITANJE EU" Sijarto: Mađarska neće podržati zajedničko saopštenje

P. Đurđević

19. 01. 2026. u 19:44

MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da Grenland nije pitanje Evropske unije, nagoveštavajući da Mađarska neće podržati zajedničko saopštenje EU.

ГРЕНЛАНД НИЈЕ ПИТАЊЕ ЕУ Сијарто: Мађарска неће подржати заједничко саопштење

Foto: Profimedia

- Na to gledamo kao na bilateralno pitanje koje se može rešiti pregovorima između dve strane... Ne mislim da je to pitanje EU - rekao je Sijarto, prenosi Rojters.

On je, na konferenciji za štampu sa češkim kolegom Petrom Mačinkom, dodao da je zato Mađarska juče, na konsultacijama stalnih predstavnika, naznačila da ne smatra da je potrebno i stoga moguće izdati zajedničko saopštenje EU, prenosi agencija RIA Novosti.

Sijarto je rekao i da vlade Mađarske i Češke dele iste stavove o ključnim pitanjima, odbacujući rat, migracije i rodnu ideologiju, prenosi MTI.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)

Crveno-beli karavan nastavio misiju - Meridian fondacija i Crvena zvezda ponovo obradovali mališane (VIDEO)