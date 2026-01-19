HAKERI PREKINULI PROGRAM IRANSKE DRŽAVNE TELEVIZIJE: Puštali snimke sa porukama podrške Pahlaviju
PRENOS satelitske iranske državne televizije prekinut je kada su hakeri omeli redovno emitovanje puštanjem snimaka na kojima se pruža podrška iranskom prestolonasledniku u egzilu Rezi Pahlaviju, uz pozive bezbednosnim snagama da "ne usmeravaju oružje na narod", što se može videti na snimcima objavljenim na internetu.
Sporni sadržaj emitovan je, prema pisanju AP-a, u nedelju uveče na više satelitskih kanala Iranske radio-televizije (IRIB), državnog emitera koji ima monopol nad televizijskim i radio programom.
Prikazani su snimci Reze Pahlavija, kao i kadrovi pripadnika snaga bezbednosti u uniformama nalik policijskim, uz tvrdnje da su neki "položili oružje i zakleli se na vernost narodu".
- Ovo je poruka vojsci i bezbednosnim snagama. Ne usmeravajte oružje na narod. Pridružite se naciji za slobodu Irana - navodi se u jednoj od poruka.
Agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi, prenela je saopštenje državne televizije u kojem se priznaje da je signal "u pojedinim delovima zemlje privremeno bio poremećen iz nepoznatog izvora", bez navođenja sadržaja koji je emitovan.
Kancelarija Reze Pahlavija potvrdila je da je došlo do prekida programa pri čemu su prikazani njegovi snimci, ali nije komentarisala detalje hakovanja.
U emitovanom obraćanju Pahlavi je poručio vojsci da je "nacionalna vojska Irana, a ne vojska Islamske Republike", pozvavši je da se što pre pridruži građanima.
Snimci hakovanja kružili su društvenim mrežama van Irana, a pretpostavlja se da su objavljeni uz pomoć satelitskih veza poput Starlinka, kako bi se zaobišla internet blokada.
Pahlavijev tim takođe je podelio te snimke.
Upad u program dogodio se u trenutku kada je, prema navodima aktivista, broj poginulih u obračunu vlasti sa protestima u Iranu dostigao najmanje 3.919, uz bojazan da bi taj broj mogao biti i veći zbog ograničenog protoka informacija usled gašenja interneta. Ovo nije prvi slučaj prekida iranskog TV programa.
Tokom 2022. godine emitovani su snimci lidera prognane opozicione grupe Mudžahedin-e Halk, kao i poruke protiv vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.
Protesti u Iranu, koji su počeli krajem decembra zbog teške ekonomske situacije, predstavljaju najsmrtonosniji talas nemira u zemlji u poslednjim decenijama. Iranske vlasti nisu objavile zvanične podatke o broju stradalih, dok je vrhovni vođa Hamnei ranije naveo da je poginulo "nekoliko hiljada ljudi", optužujući Sjedinjene Američke Države za nasilje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
PEZEŠKIJAN BRUTALNO ZAPRETIO: Napad na vrhovnog vođu ravan napadu na Iran (FOTO)
18. 01. 2026. u 18:12
TRAMP BEZ ZADRŠKE: Iranom vlada bolestan čovek
18. 01. 2026. u 17:47
TAKER PONIZIO KRUZA! Amerika bruji o vatrenoj razmeni o Iranu: Ne znate ništa (VIDEO)
18. 01. 2026. u 16:30
PONOVO KUVA NA BLISKOM ISTOKU: Ajatolah izvređao Trampa, oglasio se Stejt department
17. 01. 2026. u 15:31
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)