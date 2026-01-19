TRANSATLANSKI ODNOSI OZBILJNO NARUŠENI? Hitan sastanak Evropskog saveta zakazan za četvrtak

HITAN samit EU o transatlantskim odnosima održaće se u četvrtak, 22. januara u 19 časova, najavljeno je danas iz pres službe Evropskog saveta.

SAMIT se organizuje na inicijativu predsednika Evropskog saveta Antonia Košte.

Košta je u nedelju saopštio da će u narednim danima sazvati vanredni sastanak Evropskog saveta zbog dešavanja u vezi sa Grenlandom i poručio da Brisel ostaje posvećen poštovanju međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta.

On je istovremeno naveo da su države članice EU, nakon konsultacija o tenzijama u vezi s Grenlandom potvrdile uverenje da su mir i bezbednost na Arktiku zajednički transatlantski interes, pre svega kroz saradnju u okviru NATO-a.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je u subotu uvođenjem carina od 10 odsto od 1. februara na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država EU uključenih u arktičke vojne vežbe na Grenlandu, koje bi se primenjivale dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda.

