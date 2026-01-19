TRANSATLANSKI ODNOSI OZBILJNO NARUŠENI? Hitan sastanak Evropskog saveta zakazan za četvrtak
HITAN samit EU o transatlantskim odnosima održaće se u četvrtak, 22. januara u 19 časova, najavljeno je danas iz pres službe Evropskog saveta.
SAMIT se organizuje na inicijativu predsednika Evropskog saveta Antonia Košte.
Košta je u nedelju saopštio da će u narednim danima sazvati vanredni sastanak Evropskog saveta zbog dešavanja u vezi sa Grenlandom i poručio da Brisel ostaje posvećen poštovanju međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta.
On je istovremeno naveo da su države članice EU, nakon konsultacija o tenzijama u vezi s Grenlandom potvrdile uverenje da su mir i bezbednost na Arktiku zajednički transatlantski interes, pre svega kroz saradnju u okviru NATO-a.
Američki predsednik Donald Tramp zapretio je u subotu uvođenjem carina od 10 odsto od 1. februara na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država EU uključenih u arktičke vojne vežbe na Grenlandu, koje bi se primenjivale dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
TRAMP IMA PONUDU KOJA SE NE ODBIJA: Grenland prelazi u privremeno vlasništvo SAD, danska teritorija dobija poseban status?
19. 01. 2026. u 11:37Trampove opcije za Grenland
KO ČEKA TRAMPA NA GRENLANDU? Više evropskih zemalja šalje vojnike - Sve veće tenzije
17. 01. 2026. u 19:27
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)