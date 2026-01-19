Svet

TRANSATLANSKI ODNOSI OZBILJNO NARUŠENI? Hitan sastanak Evropskog saveta zakazan za četvrtak

P. Đurđević

19. 01. 2026. u 13:25

HITAN samit EU o transatlantskim odnosima održaće se u četvrtak, 22. januara u 19 časova, najavljeno je danas iz pres službe Evropskog saveta.

ТРАНСАТЛАНСКИ ОДНОСИ ОЗБИЉНО НАРУШЕНИ? Хитан састанак Европског савета заказан за четвртак

Foto Tanjug/AP

SAMIT se organizuje na inicijativu predsednika Evropskog saveta Antonia Košte.

Košta je u nedelju saopštio da će u narednim danima sazvati vanredni sastanak Evropskog saveta zbog dešavanja u vezi sa Grenlandom i poručio da Brisel ostaje posvećen poštovanju međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta.

Arhiva

On je istovremeno naveo da su države članice EU, nakon konsultacija o tenzijama u vezi s Grenlandom potvrdile uverenje da su mir i bezbednost na Arktiku zajednički transatlantski interes, pre svega kroz saradnju u okviru NATO-a.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je u subotu uvođenjem carina od 10 odsto od 1. februara na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država EU uključenih u arktičke vojne vežbe na Grenlandu, koje bi se primenjivale dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije
Svet

0 0

ŠVERCOVAO ORUŽJE: Uhapšen zbog posedovanja automatske puške i municije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije i Policijske uprave Sremska Mitrovica, uhapsili su B. K. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, pošto je kod njega pronađena automatska puška sa dva okvira municije.

19. 01. 2026. u 22:29

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...