POTVRĐENO OD STRANE EU: Počev od avgusta 2026. biće obavezno ukloniti kesice kečapa, majoneza, soli i ulja iz restorana
RESTORANI i njihovi gosti će uskoro morati da se oproste od kesica za jednokratnu upotrebu začina, moraće da se čuvaju na drugom, održivom, mestu, posle odluke EU.
U jednom trenutku objekti brze hrane, restorani, hoteli i barovi počeli su da se opremaju praktičnim posudama za jednokratnu upotrebu za začine, koji su se ubrzo našli u gotovim jelima u samoposlugama. Za ugostitelje i trgovce na malo, to je bio težak proces za navikavanje, ali istovremeno i inovacija koja je dobro došla, praktičnom i korisnom.
Sada su u toku, međutim, pripreme za obrnuti proces, jer će biti obavezno ukloniti kesice kečapa, majoneza, soli i ulja iz restorana, počev od avguata 2026. EU je ovo odlučila kao deo širokog programa za smanjenje plastičnog otpada, što zahteva primenu trenutno neodrživih navika.
Ovo su suštinski ciljevi za zaštitu životne sredine, potrebne su progresivne mere kako bi se postepeno smanjila količina plastike u opticaju bez preteranog uticaja na ekonomiju. Zabrana upotrebe određene ambalaže, posebno u sektoru turizma i ugostiteljstva, može izazvati i značajne poremećaje, ali je evidentno da se mora početi prilagođavati novim odlukama.
