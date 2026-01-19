Svet

POTVRĐENO OD STRANE EU: Počev od avgusta 2026. biće obavezno ukloniti kesice kečapa, majoneza, soli i ulja iz restorana

Milica Ostojić

19. 01. 2026. u 22:45

RESTORANI i njihovi gosti će uskoro morati da se oproste od kesica za jednokratnu upotrebu začina, moraće da se čuvaju na drugom, održivom, mestu, posle odluke EU.

ПОТВРЂЕНО ОД СТРАНЕ ЕУ: Почев од августа 2026. биће обавезно уклонити кесице кечапа, мајонеза, соли и уља из ресторана

Foto A. Stevanović

U jednom trenutku objekti brze hrane, restorani, hoteli i barovi počeli su da se opremaju praktičnim posudama za jednokratnu upotrebu za začine, koji su se ubrzo našli u gotovim jelima u samoposlugama. Za ugostitelje i trgovce na malo, to je bio težak proces za navikavanje, ali istovremeno i inovacija koja je dobro došla, praktičnom i korisnom.

Sada su u toku, međutim, pripreme za obrnuti proces, jer će biti obavezno ukloniti kesice kečapa, majoneza, soli i ulja iz restorana, počev od avguata 2026. EU je ovo odlučila kao deo širokog programa za smanjenje plastičnog otpada, što zahteva primenu trenutno neodrživih navika.

Ovo su suštinski ciljevi za zaštitu životne sredine, potrebne su progresivne mere kako bi se postepeno smanjila količina plastike u opticaju bez preteranog uticaja na ekonomiju. Zabrana upotrebe određene ambalaže, posebno u sektoru turizma i ugostiteljstva, može izazvati i značajne poremećaje, ali je evidentno da se mora početi prilagođavati novim odlukama.

      

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...