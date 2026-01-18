DVA VOZA ISKOČILA IZ ŠINA U ŠPANIJI: Najmanje dve osobe poginule (FOTO/VIDEO)

DVA voza u Španiji iskočila su danas iz šina, zbog čega su putnici morali da budu evakuisani, a prema izveštajima, ima i povređenih.

Foto: Printscreen

Oba incidenta su se dogodila na linijama koje spajaju Madrid i Andaluziju, prenosi El Pais.

Kako se navodi, voz koji je krenuo iz Malage za Madrid u 18.40 časova iskliznuo je iz šina samo 10 minuta nakon polaska i prešao na susednu prugu, što je izazvalo iskakanje iz šina i voza koji je išao ka Uelvi.

WATCH 🔴



SPAIN: This is the condition of an Iryo high speed train after it derailed in Adamuz, with a separate AVE train also affected.



Multiple casualties reported. pic.twitter.com/oknyYd6pcl — Open Source Intel (@Osint613) January 18, 2026

Putnici u oba voza morali su da budu evakuisani, a nekoliko ekipa za hitne intervencije i vatrogasaca poslato je na mesto nesreće, potvrđujući da ima povređenih, ali ne i njihov broj, navodi El Pais.

Brzi železnički saobraćaj između Madrida i Andaluzije je obustavljen zbog ovog incidenta. Saobraćaj na ostatku železničke mreže funkcioniše normalno.

Kako se navodi na društvenoj mreži Iks, potvrđeno je da ima najmanje dvoje poginulih u nesreći.

BREAKING: 2 KILLED IN HORRIFIC IRYO-RENFE CRASH IN 🇪🇸SPAIN🚨



Operator Iryo confirms at least 2 fatalities after its high-speed train collided with a Renfe convoy in Adamuz.



Source: Cadena SER / Iryo https://t.co/MkcoYiJZNW pic.twitter.com/mvgWXIixHW — Info Room (@InfoR00M) January 18, 2026

BONUS VIDEO:

EXATLON SRBIJA: Raskol među crvenima - Sanja i Anabela se posvađale u kuhinji