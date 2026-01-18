DVA VOZA ISKOČILA IZ ŠINA U ŠPANIJI: Najmanje dve osobe poginule (FOTO/VIDEO)
DVA voza u Španiji iskočila su danas iz šina, zbog čega su putnici morali da budu evakuisani, a prema izveštajima, ima i povređenih.
Oba incidenta su se dogodila na linijama koje spajaju Madrid i Andaluziju, prenosi El Pais.
Kako se navodi, voz koji je krenuo iz Malage za Madrid u 18.40 časova iskliznuo je iz šina samo 10 minuta nakon polaska i prešao na susednu prugu, što je izazvalo iskakanje iz šina i voza koji je išao ka Uelvi.
Putnici u oba voza morali su da budu evakuisani, a nekoliko ekipa za hitne intervencije i vatrogasaca poslato je na mesto nesreće, potvrđujući da ima povređenih, ali ne i njihov broj, navodi El Pais.
Brzi železnički saobraćaj između Madrida i Andaluzije je obustavljen zbog ovog incidenta. Saobraćaj na ostatku železničke mreže funkcioniše normalno.
Kako se navodi na društvenoj mreži Iks, potvrđeno je da ima najmanje dvoje poginulih u nesreći.
