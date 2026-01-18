MAKRONOVA POPULARNOST NAJNIŽA DO SADA: 79 odsto Francuza ga ne odobrava, pokazuju ankete

PREMA najnovijem mesečnom istraživanju agencije Ipsos BVA-CESI, postupke francuskog predsednika Emanuela Makrona negativno je ocenilo 79 odsto ispitanih Francuza, a njegova popularnost je trenutno na najnižem nivou.

Foto: AP Photo/Markus Schreiber

Prema istraživanju koje je danas objavio "Tribun dimanš", Makron je dostigao rekordne nivoe nepopularnosti, sa 18 odsto pozitivnih ocena u poređenju sa 79 odsto nepovoljnih, što je dva poena više nego u decembru, prenosi televizija BFM.

-Ono što je zapanjujuće je krhkost njegove sopstvene baze" pristalica- izjavio je izvršni direktor kompanije Ipsos BVA, Bris Tenturije.

Makron je izgubio deset poena među pristalicama Renesanse, MoDema i Horajzonsa, među kojima ima samo 52 odsto podrške. Francuski premijer Sebastijan Lekorni dobio je 29 odsto pozitivnih mišljenja građana, u odnosu na 58 negativnih ocena.

(Tanjug)

