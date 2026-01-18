MAKRONOVA POPULARNOST NAJNIŽA DO SADA: 79 odsto Francuza ga ne odobrava, pokazuju ankete
PREMA najnovijem mesečnom istraživanju agencije Ipsos BVA-CESI, postupke francuskog predsednika Emanuela Makrona negativno je ocenilo 79 odsto ispitanih Francuza, a njegova popularnost je trenutno na najnižem nivou.
Prema istraživanju koje je danas objavio "Tribun dimanš", Makron je dostigao rekordne nivoe nepopularnosti, sa 18 odsto pozitivnih ocena u poređenju sa 79 odsto nepovoljnih, što je dva poena više nego u decembru, prenosi televizija BFM.
-Ono što je zapanjujuće je krhkost njegove sopstvene baze" pristalica- izjavio je izvršni direktor kompanije Ipsos BVA, Bris Tenturije.
Makron je izgubio deset poena među pristalicama Renesanse, MoDema i Horajzonsa, među kojima ima samo 52 odsto podrške. Francuski premijer Sebastijan Lekorni dobio je 29 odsto pozitivnih mišljenja građana, u odnosu na 58 negativnih ocena.
(Tanjug)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
ZELENSKI DOVEO NAROD DO DNA: Ukrajinci se greju uz pomoć mačaka
18. 01. 2026. u 17:30
LAVROV O SVOJOJ VELIKOJ MOĆI: Humor mi pomaže
18. 01. 2026. u 17:00
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)