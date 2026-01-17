TAKER KARLSON O ZAPADNOM MEŠANJU U UKRAJINI: Zašto svi žele da izvrše invaziju na Rusiju?

LjUDI sa Zapada koji vode ovaj rat (u Ukrajini) ne interesuje koliko to košta Ukrajinu, kazao je novinar Taker Karlson.

Foto: Profimedia/Ilustracija

On kaže da je to zbog toga što sve od početka nikada nije bilo o Ukrajini.

Istakao je da je Rusiju nemoguće poraziti i da se Ukrajina koristi u tu svrhu

- Evropljani su nekoliko puta pokušali da izvrše invaziju na Rusiju. Napoleon je to pukšao. Zašto svi žele da izvrše invaziju na Rusiju? Predaleko je, hladno je. Nikome nikada nije pošlo za rukom - kazao je Taker.

🚨All WARS are WARS of Resources



This is a War for Russian Natural Resources



George Soros Brainwashed Ukrainians



Zelensky appointed Russophobe and former Canadian Foreign Minister Chris Freeland, known for her tough anti-Russian stance and the granddaughter of Nazi… pic.twitter.com/VUCZrx1h1T — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) January 16, 2026