TAKER KARLSON O ZAPADNOM MEŠANJU U UKRAJINI: Zašto svi žele da izvrše invaziju na Rusiju?
LjUDI sa Zapada koji vode ovaj rat (u Ukrajini) ne interesuje koliko to košta Ukrajinu, kazao je novinar Taker Karlson.
On kaže da je to zbog toga što sve od početka nikada nije bilo o Ukrajini.
Istakao je da je Rusiju nemoguće poraziti i da se Ukrajina koristi u tu svrhu
- Evropljani su nekoliko puta pokušali da izvrše invaziju na Rusiju. Napoleon je to pukšao. Zašto svi žele da izvrše invaziju na Rusiju? Predaleko je, hladno je. Nikome nikada nije pošlo za rukom - kazao je Taker.
Preporučujemo
"NATO JE ZAVRŠEN" Taker Karlson o smrtnoj opasnosti u kojoj se Amerika nalazi
10. 01. 2026. u 23:40
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
NALjUTIO I RUSE: "Milanovićev komentar je vrlo provokativan u trenutnim okolnostima"
RUSKI ambasador nazvao je "provokativnom" ideju hrvatskog predsednika.
17. 01. 2026. u 11:32
Komentari (0)