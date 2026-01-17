Svet

UKRAJINSKA DELEGACIJA STIGLA U SAD NA MIROVNE PREGOVORE Budanov: Glavni cilj posete - bezbednosne garancije Kijevu i paket prosperiteta

P. Đurđević

17. 01. 2026. u 12:28

ŠEF Kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanov, koji predvodi delegaciju, doputovao je danas u Sjedinjene Američke Države na razgovore sa američkim partnerima o detaljima mirovnog sporazuma za okončanje rata u Ukrajini.

УКРАЈИНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА СТИГЛА У САД НА МИРОВНЕ ПРЕГОВОРЕ Буданов: Главни циљ посете - безбедносне гаранције Кијеву и пакет просперитета

Foto: Profimedia

Budanov je na Telegramu naveo da će zajedno sa sekretarom ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustemom Umerovim i šefom poslaničke grupe stranke Sluga naroda Davidom Arahamijom imati važne razgovore sa američkim partnerima o pojedinostima mirovnog sporazuma.

- Planiran je zajednički sastanak sa (specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa) Stivom Vitkofom, (Trampovim zetom) Džaredom Kušnerom i (sekretarom američke vojske) Denijelom Driskolom - naveo je Budanov.

On je, prenosi Ukrinform, istakao da je Ukrajini potreban pravedan mir i da se radi na postizanju konkretnog rezultata.

Kako je ranije saopštila ambasadorka Ukrajine u SAD Ogla Stefanišina, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države ulaze u završnu fazu dogovora o strateškim dokumentima koji će odrediti bezbednosnu i ekonomsku budućnost zemlje za narednu deceniju, a nova runda pregovora održaće se danas u Majamiju, na Floridi, uz učešće visokih zvaničnika obe zemlje.

- Glavni cilj posete je finalizacija dva fundamentalna dokumenta koje je ranije najavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: sporazuma o bezbednosnim garancijama i paketa prosperiteta vrednog do 800 milijardi dolara - navela je Stefanišina, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.

Uoči sastanka, predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da Ukrajina, a ne Rusija, trenutno odlaže potencijalni sporazum o okončanju rata.

Zelenski je odgovorio da Sjedinjene Američke Države žele da okončaju rat u Ukrajini sutra, Kijev to želi danas, dok Rusija odlaže zaključivanje mirovnog sporazuma.

Ukrajinska delegacija koju je predvodio Zelenski razgovarala je 14. i 15. decembra u Berlinu sa predstavnicima SAD o mirovnom planu od 20 tačaka za okončanje rata.

Nakon sastanka, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov rekao je da je razgovor bio "produktivan i da su strane uspele da postignu izvestan napredak"

Nove runde pregovora održane su u Sjedinjenim Američkim Državama 19. i 20. decembra, uz učešće predstavnika Ukrajine, SAD i Evrope. Zelenski se 28. decembra sastao sa Trampom u njegovoj rezidenciji na Floridi Mar-a-Lago.

Pre sastanka sa Zelenskim, Tramp je razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Nakon ovih razgovora američki predsednik je izjavio da su pregovori u "završnoj fazi".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KUBANCI BILI OBEZBEĐENJE MADURU: Američki specijalci ubili 32 oficira kubanske vojske u Venecueli - u Havani veliki protesti (FOTO)

KUBANCI BILI OBEZBEĐENjE MADURU: Američki specijalci ubili 32 oficira kubanske vojske u Venecueli - u Havani veliki protesti (FOTO)