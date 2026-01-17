UKRAJINSKA DELEGACIJA STIGLA U SAD NA MIROVNE PREGOVORE Budanov: Glavni cilj posete - bezbednosne garancije Kijevu i paket prosperiteta
ŠEF Kabineta predsednika Ukrajine Kirilo Budanov, koji predvodi delegaciju, doputovao je danas u Sjedinjene Američke Države na razgovore sa američkim partnerima o detaljima mirovnog sporazuma za okončanje rata u Ukrajini.
Budanov je na Telegramu naveo da će zajedno sa sekretarom ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustemom Umerovim i šefom poslaničke grupe stranke Sluga naroda Davidom Arahamijom imati važne razgovore sa američkim partnerima o pojedinostima mirovnog sporazuma.
- Planiran je zajednički sastanak sa (specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa) Stivom Vitkofom, (Trampovim zetom) Džaredom Kušnerom i (sekretarom američke vojske) Denijelom Driskolom - naveo je Budanov.
On je, prenosi Ukrinform, istakao da je Ukrajini potreban pravedan mir i da se radi na postizanju konkretnog rezultata.
Kako je ranije saopštila ambasadorka Ukrajine u SAD Ogla Stefanišina, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države ulaze u završnu fazu dogovora o strateškim dokumentima koji će odrediti bezbednosnu i ekonomsku budućnost zemlje za narednu deceniju, a nova runda pregovora održaće se danas u Majamiju, na Floridi, uz učešće visokih zvaničnika obe zemlje.
- Glavni cilj posete je finalizacija dva fundamentalna dokumenta koje je ranije najavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: sporazuma o bezbednosnim garancijama i paketa prosperiteta vrednog do 800 milijardi dolara - navela je Stefanišina, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.
Uoči sastanka, predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da Ukrajina, a ne Rusija, trenutno odlaže potencijalni sporazum o okončanju rata.
Zelenski je odgovorio da Sjedinjene Američke Države žele da okončaju rat u Ukrajini sutra, Kijev to želi danas, dok Rusija odlaže zaključivanje mirovnog sporazuma.
Ukrajinska delegacija koju je predvodio Zelenski razgovarala je 14. i 15. decembra u Berlinu sa predstavnicima SAD o mirovnom planu od 20 tačaka za okončanje rata.
Nakon sastanka, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov rekao je da je razgovor bio "produktivan i da su strane uspele da postignu izvestan napredak"
Nove runde pregovora održane su u Sjedinjenim Američkim Državama 19. i 20. decembra, uz učešće predstavnika Ukrajine, SAD i Evrope. Zelenski se 28. decembra sastao sa Trampom u njegovoj rezidenciji na Floridi Mar-a-Lago.
Pre sastanka sa Zelenskim, Tramp je razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Nakon ovih razgovora američki predsednik je izjavio da su pregovori u "završnoj fazi".
