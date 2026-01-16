JEDAN NAPAD ASTME PROMENIO SVE: Tinejdžeri iz NJu Delhija reciklirali 900 tona otpada i očistili 14 gradova (VIDEO)

DVOJICA tinejdžera iz Nju Delhija pokrenula su pre nekoliko godina inicijativu za unapređenje sakupljanja i reciklaže otpada, koja danas funkcioniše u 14 indijskih gradova.

Foto: Printscreen

Tinejdžeri iz Nju Delhija, braća Vihan i Nav Agarval, pokrenuli su neprofitnu organizaciju koja prikuplja i reciklira otpad, a do sada je obradila oko 900 tona smeća.

Ideja je nastala kada je Vihan zbog zagađenog vazduha u Delhiju dobijao napade astme. Prelomni momenat bio je 2017, kada se deo deponije Gazipur urušio i zapalio, prekrivajući grad gustim dimom.

Gledajući to, Vihan je shvatio da njegovi napadi astme nikada neće prestati ako Delhi ne počne bolje da reciklira otpad. On i brat su počeli da odvajaju smeće u svom domu po uobičajenim kategorijama, ali su im rekli da male kućne kese neće biti preuzete od komunalnih službi.

Posle prvog odbijanja, oni nisu odustali!

Umesto toga, obišli su komšije i formirali malu zajednicu za razdvajanje otpada.

Nakon što je 15 domaćinstava zatražilo organizovano preuzimanje razdvojenog otpada, nadležne službe su prihvatile inicijativu.

Danas njihova organizacija upravlja razdvojenim otpadom oko 3.000 domaćinstava, koji se dodatno sortira u specijalizovanim skladištima radi efikasnije reciklaže.

Inicijativa se, pored toga, bavi i sadnjom drveća u urbanim sredinama kako bi se smanjilo zagađenje vazduha.

Za svoj doprinos u oblasti javne higijene i zaštite životne sredine, tinejdžeri su dobili Međunarodnu dečju nagradu za mir. Oni poručuju da, ako je ovakva praksa moguća u Delhiju, jednom od najzagađenijih gradova na svetu, može biti primenjena i u drugim sredinama.

(GGN)

