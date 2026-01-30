KATASTROFA! Crvena zvezda dobila užasne vesti pred žreb za nokaut fazu Lige Evrope

REMI i sjajna igra Crvene zvezde protiv Selte na kraju bi mogla da košta šampiona Srbije.

Da su crveno-beli pobedili bili bi u najboljoj mogućoj poziciji pred današnji žreb - iako bi potencijalno igrala s Dinamom iz Zagreba. Čak bi i poraz u meču sa Špancima bio bolji scenario od ovoga. Naime, slobodno može da se kaže da je Zvezdino 15. mesto na tabeli možda i najgore na kojem možete da se nađete.

Podsećanja radi, Crvena zvezda će danas na žrebu u Nionu od 13 časova saznati da li će igrati protiv Lila ili PAOK-a, što je već samo po sebi vrlo ozbiljan izazov pred Dejanom Stankovićem, dok projektovani kostur unapred govori da će Zvezda potom dobiti najtežeg rivala i da prođe dalje.

Prema već unapred definisanim pravilima žrebanja i izgleda kostura, pobednik ovog dvomeča igraće protiv jedne od dve najbolje ekipe Lige Evrope u osmini finala. Preciznije, utvrđeno je da će Lion ili Aston vila biti potencijalni protivnici na žrebu osmine finala 27. februara, što su užasne vesti za šampiona Srbije.

