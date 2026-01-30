ČAK JE I DRAŽA PETROVIĆ POTVRDIO DA DOMAGOJ LAŽE "Imamo svedoka koji tvrdi da Vučić nema veze sa tim"

ČAK je i Draža Petrović, i to u Milovom mediju, potvrdio da ustaški novinar Domagoj Margetić širi laži o Vučiću.

Foto: Tanjug

Na pitanje o tvrdnjama ustaše, da se iza prodaje akcije NIS-a MOL-u kriju korupcionaški interesi, Petrović je rekao:

- Pa Margetić jeste vrlo kontroverzan novinar, ali baš zbog tih kontroverzi koje se tu dešavaju mi iz ovih medija koji bi to istraživali, prosto nemamo vremena da se bavimo nečin što mislimo da nema utemeljenje u startu.-

Na pitanje o laži "Sarajevo Safari" rekao je:

- Ta priča da je Vučić navodno bio neki šraf u tom "Sarajevo safariju", mi smo pravili sa novinarom iz Sarajeva koji se bavio tim od početka, i koji nama tvrdi da Vučić u to nije bio umešan. Da je ta priča sama po sebi skandalozna, jer su stranci dolazili na vikend ture da pucaju na ljude u opkoljenom Sarajevu. Ali kakva je Vučićeva uloga tu bila, ja zaista sad ne bih da grešim dušu. To je stvar kojom se niko ovde i ne bavi, čak mislim da ni studenti oko te priče nisu mnogo jahali, jer ona je dosta kontroverzna. I sam Margetić je dosta kontroverzna ličnost. Nije to nešto na čemu se igra jer je konfuzno i teško u ovom trenutku dokaziva - rekao je.

(Alo)