TRAMP UPOZORIO IRAN: "Imamo moćne brodove, nadam se da ih nećemo koristiti"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da planira da razgovara sa Iranom usred rastućih tenzija.
- Imamo mnogo veoma velikih, veoma moćnih brodova koji trenutno plove ka Iranu i bilo bi sjajno kada ih ne bismo morali koristiti - rekao je Tramp novinarima u "Kenedi centru", gde je u četvrtak uveče po lokalnom vremenu prikazan film "Melanija", preneo je Rojters.
Iranska vojska upozorila je u četvrtak da će na svaki novi čin agresije protiv Irana odgovoriti momentalno i odlučno, ističući da su iskustva iz dvanaestodnevnog rata u junu prošle godine trajno promenila vojnu doktrinu i pravila angažovanja oružanih snaga.
Portparol iranske vojske, brigadni general Mohamed Akraminia, izjavio je sinoć da su Oružane snage Irana dobile jasna naređenja koja ne ostavljaju prostor za odlaganje odgovora u slučaju ponovne, kako je naveo, "pogrešne procene neprijatelja", prenosi iranska televizija Press TV.
On je upozorio da bi svaki, čak i ograničeni ili simbolični napad na Iran, doveo do širokog regionalnog sukoba, ističući da bi mete bile i američke baze u regionu, kao i pomorski kapaciteti Sjedinjenih Američkih Država.
Govoreći o SAD pod predsednikom Donaldom Trampom, iranski zvaničnik je ocenio da je američka politika nepredvidiva i zasnovana na zastarelim pristupima, dodajući da je tokom junskog rata pokazana snažna iranska moć odvraćanja.
U međuvremenu, prvi potpredsednik Irana Mohamed Reza Aref izjavio je sinoć da Iran mora da bude spreman na rat zbog pretnji američke vojne intervencije.
- Danas moramo da budemo spremni na rat. Islamska Republika Iran nikada ne pokreće rat, ali ako joj bude nametnut, snažno će se braniti - rekao je Aref, prenosi agencija Isna. Aref je dodao da je Iran "spreman" za pregovore sa Sjedinjenim Državama, ali da ovog puta traži garancije.
BONUS VIDEO:
