SKANDAL Dok Tramp preti Evropi vojska SAD traži poštedu: Morali smo da zamolimo finske rezerviste da budu blagi sa američkim trupama
UPRKOS Trampovim izjavama o njegovim namerama da „zaštiti“ Grenland, američka vojska ima ograničene mogućnosti za operacije na Arktiku.
Ovo je objavio Tajms. Kako je navedeno u publikaciji, SAD imaju ograničene vojne resurse i iskustvo za operacije na Arktiku. Upravo evropski saveznici NATO-a, pre svega skandinavske zemlje i Velika Britanija, imaju trupe sposobne da efikasno deluju u ovom regionu.
Jedan od izvora publikacije u vojnim krugovima rekao je da su se tokom godišnjih zimskih vežbi NATO-a — Zajednički Viking — u severnoj Norveškoj 2025. godine, američke trupe „naišle na poteškoće“.
Organizatori vežbi bili su primorani da zamole finske rezerviste, koji su igrali ulogu neprijatelja, da budu blaže prema Amerikancima.
-Fincima je moralo biti rečeno da prestanu da maltretiraju Amerikance jer je to bilo ponižavajuće i demoralizirajuće, rekao je izvor.
SAD takođe zavise od Finske za naprednu tehnologiju flote ledolomaca. Konkretno, SAD su naručile 11 ledolomaca od Finske, od kojih će četiri biti izgrađena u finskim brodogradilištima, a ostatak u SAD.
Ova šema bi trebalo da omogući američkim brodograditeljima da steknu iskustvo od svojih finskih partnera i postepeno prebace proizvodnju u brodogradilišta u SAD.
-Evropljani imaju znanje. Ako Tramp želi da zaštiti region, bira pogrešan put iritirajući svoje arktičke saveznike, rekao je drugi izvor u vojnim krugovima.
-Ne postoji neposredna vojna pretnja, ali Grenland je bogat mineralima. Svi žele deo kolača, tako da postoje dugoročni bezbednosni i komercijalni rizici kojima treba upravljati. NATO ima dobru strategiju za upotrebu snaga koja se može proširiti ako je potrebno, ali uloga i svrha moraju biti dogovorene, rekao je general ser Džejms Everet, bivši zamenik vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Evropu.
Prema Trampovim rečima, SAD su postigle sporazume o punom i neograničenom vojnom pristupu Grenlandu u okviru okvirnog sporazuma sa NATO-om. Objava okvirnog sporazuma usledila je nakon što je Tramp odustao od prethodnih pretnji da će uvesti carine i isključio mogućnost vojnog preuzimanja Grenlanda.
