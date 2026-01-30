SKANDAL Dok Tramp preti Evropi vojska SAD traži poštedu: Morali smo da zamolimo finske rezerviste da budu blagi sa američkim trupama

UPRKOS Trampovim izjavama o njegovim namerama da „zaštiti“ Grenland, američka vojska ima ograničene mogućnosti za operacije na Arktiku.

Foto Finnish Army





Ovo je objavio Tajms. Kako je navedeno u publikaciji, SAD imaju ograničene vojne resurse i iskustvo za operacije na Arktiku. Upravo evropski saveznici NATO-a, pre svega skandinavske zemlje i Velika Britanija, imaju trupe sposobne da efikasno deluju u ovom regionu.

Foto US Marine cor



Jedan od izvora publikacije u vojnim krugovima rekao je da su se tokom godišnjih zimskih vežbi NATO-a — Zajednički Viking — u severnoj Norveškoj 2025. godine, američke trupe „naišle na poteškoće“.

Organizatori vežbi bili su primorani da zamole finske rezerviste, koji su igrali ulogu neprijatelja, da budu blaže prema Amerikancima.

-Fincima je moralo biti rečeno da prestanu da maltretiraju Amerikance jer je to bilo ponižavajuće i demoralizirajuće, rekao je izvor.

SAD takođe zavise od Finske za naprednu tehnologiju flote ledolomaca. Konkretno, SAD su naručile 11 ledolomaca od Finske, od kojih će četiri biti izgrađena u finskim brodogradilištima, a ostatak u SAD.

Ova šema bi trebalo da omogući američkim brodograditeljima da steknu iskustvo od svojih finskih partnera i postepeno prebace proizvodnju u brodogradilišta u SAD.

Foto Tanjug/AP/Ebrahim Noroozi

-Evropljani imaju znanje. Ako Tramp želi da zaštiti region, bira pogrešan put iritirajući svoje arktičke saveznike, rekao je drugi izvor u vojnim krugovima.

-Ne postoji neposredna vojna pretnja, ali Grenland je bogat mineralima. Svi žele deo kolača, tako da postoje dugoročni bezbednosni i komercijalni rizici kojima treba upravljati. NATO ima dobru strategiju za upotrebu snaga koja se može proširiti ako je potrebno, ali uloga i svrha moraju biti dogovorene, rekao je general ser Džejms Everet, bivši zamenik vrhovnog komandanta savezničkih snaga za Evropu.

Prema Trampovim rečima, SAD su postigle sporazume o punom i neograničenom vojnom pristupu Grenlandu u okviru okvirnog sporazuma sa NATO-om. Objava okvirnog sporazuma usledila je nakon što je Tramp odustao od prethodnih pretnji da će uvesti carine i isključio mogućnost vojnog preuzimanja Grenlanda.

(militarnyi.com)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"