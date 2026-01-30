TOTALNI HAOS U MELBURNU! Karlos Alkaraz se povredio, a Aleksander Zverev urlao na Srpkinju (VIDEO)
TRENUTNO se igra prvi polufinalni meč Australijan opena!
Karlos Alkaraz ima prednost od 2:1 u setovima, ali i ogroman problem sa povredom.
Desio se čak i jedan ogroman incident u trećem setu. Naime, na servisu je pri rezultatu 4:4 bio Alkaraz, koji je osetio bol, a nakon što mu je Marijana Veljović dozvolila nešto više vremena za pripremu servisa, Nemac je imao šta da joj kaže zbog toga, a onda se žučno bunio jer je dozvolila rivalu medicinski tajm-aut.
- Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, ovo je s**nje. Karlos Alkaraz ne može da dobije tajm zbog grčeva. Nije povređen - uzvikivao je Zvereva ka supervizoru i sudiji, Srpkinji Marijani.
Karlos je evidentno bio u bolovima, dobio je pomoć u prvom momentu, ali se vidno loše kretao nakon toga.
Nastavio je da igra, ali je izgubio treći set i vratio Nemca u život.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
PODATAK KOJI NE OBEĆAVA: Novak Đoković dve godine ovo nije uradio protiv Sinera
29. 01. 2026. u 19:55
KAKVO FINALE AUSTRALIJAN OPENA: Na ovo se čekalo od 2008. godine
29. 01. 2026. u 16:40
SRPKINjA TRLjA RUKE! Evo koliko je Aleksandra Krunić zaradila novca plasmanom u finale
29. 01. 2026. u 14:25
ZVEZDA MOŽE DIREKTNO U OSMINU FINALA LIGE EVROPE: Na njoj je da pobedi Seltu, a za ostalo ćemo videti...
Crvena zvezda u četvrtak uveče dočekuje Seltu na "Stadionu Rajko Mitić" (21.00) u jednoj od ključnih utakmica ligaške faze Lige Evrope, u trenutku kada je borba za plasman u nokaut rundu izuzetno zgusnuta. Srpski šampion se nalazi na 11. mestu sa 13 osvojenih bodova, dok su gosti iz Galicije tri pozicije niže sa samo bodom manje.
29. 01. 2026. u 07:00
AUSTRALIJAN OPEN 2026: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.
29. 01. 2026. u 13:10
SPAS U 10 SEKUNDI: Kako sami sebi možete da pomognete u slučaju srčanog udara
INFARKT je jedan od najčešćih uzroka iznenadne smrti, i to sve češće kod mladih osoba.
29. 01. 2026. u 07:41
Komentari (0)