"DRASTIČNO UVEĆANI NAŠI ODBRAMBENI KAPACITETI" Vučić: Veoma smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u okruženju (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je u Domu garde na Topčideru, gde je prisustvovao referisanju o rezultatima analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu, da je veoma zadovoljan rezultatima vojske, ali i da su veoma zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u našem okruženju.

Obraćanje predsednika posle sastanka

Kazao je da je ovo najvažniji sastanak na godišnjem nivou.

On je istakao da je veoma zadovoljan rezultatima koje Vojska Srbije postiže.

- Da bi građani Srbije znali, čini mi se da će po ovim brojevima sve da razumeju - imamo rekordna izdvajanja, negde oko 2,65 odsto BDP-a za sistem odbrane i bezbednosti, čak i nešto više, ali ne na najdirektniji način, ali od tog velikog novca, ono što je najzanimljivije, čak 54,1 odsto su investicije - naveo je Vučić.

Dodao je da su svega 32,5 odsto personalni rashodi i ostali operativni rashodi.

- Mislim da to dovoljno govori kolika su naša ulaganja u armiju, jer važno je da sačuvamo mir, a da sačuvamo mir možemo samo odvraćanjem nekih od potencijalnog napada na našu zemlju - naglasio je Vučić.

- Veoma smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u našem okruženju protiv Srbije i u skladu sa tim se ponašamo odgovorno, ozbiljno, ne provocirajući bilo koga, ali želeći da odvratimo svakoga ko bi izvršio agresiju na našu zemlju. Drastično i dramatično su uvećani naši odbrambeni kapaciteti i ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. I u godinama koje dolaze, pogotovo, biće svi drugi sistemi, u svim drugim vidovima naše vojske i rodovima vojske, svakako - rekao je predsednik.

Kada je reč o ratnim materijalnim rezervama, istakao je da su one na visokom nivou popunjenosti, a negde čak i na 106 ili 140 odsto, kao što je slučaj za gorivo, gde imamo 42.500 tona.

- Što se tiče obuće, odeće, 106 odsto nivoa popune ratnih materijalnih rezervi hrane. Kada kažem 100 odsto, uvek smo spremni, 60 dana možemo bez i jednog kilograma hleba da neko proizvede. Imamo dovoljno hrane za kompletno trupne i vantrupne snage - naveo je Vučić.

Predsednik je dodao da su tokom današnjeg referisanja pozitivno ocenili vojnu paradu održanu u septembru 2025. godine i da je pozitivno ocenjena ozbiljnost i odgovornost pripadnika Vojske Srbije u prethodnoj godini.

- Dogovarali smo dalje povećanje broja pripadnika specijalnih jedinica i nekih drugih jedinica. Biće i novoformiranih jedinica, ali o tome kada dođe vreme - kazao je Vučić.

O vojnom roku

Predsednik je najavio da će se u roku od mesec, dva doneti odluka da li će se zvanično sa služenjem obaveznog vojnog roka krenuti od decembra ili od marta sledeće godine.

- Razgovarali smo o vojnom roku, o tih 75 dana. Uskoro ćemo donositi odluke. Pitanje je hoće li se od decembra krenuti sa zvaničnim služenjem ili od marta, ali ćemo svakako u narednih mesec ili dva tu odluku doneti i ići pred Narodnu skupštinu Srbije. Od septembra, oktobra krenućemo sa evidentiranjem vojnih obveznika - rekao je Vučić.

Na pitanje od čega zavisi da li će se sa zvaničnim služenjem krenuti u decembru ili martu sledeće godine, Vučić je kazao da to zavisi od priprema.

- Moramo da spremimo sve objekte, moramo da spremimo dovoljno svega, regrutne centre, evidentacione centre. Moramo ambulante da unapredimo, da ih obnovimo, uredimo drugačije, tako da to su za nas važna pitanja i hoćemo da spremni dočekamo da ti mladi ljudi tih dva i po meseca provedu u najboljim uslovima, da im to ostane u najboljoj uspomeni, da steknu odgovornost, steknu ozbiljnost - kazao je Vučić.

O ustaštvu u Hrvatskoj

O ustaštvu u Hrvatskoj kaže da ne vidi ništa novo, niti promenjeno.

- Nisam siguran da tu pesmu peva Tompson, samo je pesma posvećena ustaškim zlikovcima, koji su ubijeni u Blajburgu. Na to moramo da naučimo i naviknemo se. Uvek je, još u bivšoj Jugoslaviji, postojala želja da se izjednačavaj ustaše i četnici, uvek je postojala želja da se izjednači "Oj, vojvodo Sinđeliću" sa Juretom Francetićem i Bobanom. Nešto što nema veze jedno sa drugim. Ja ne vidim sreću u ideologiji fašizma i nacizma. Mi Srbi kao dostojanstven i hrabar narod uvek smo se protiv nacizma i fašima borili i uvek ćemo to da činimo - poručio je predsednik.

O setu pravosudnih zakona i kritikama EU

Na pitanje da prokomentariše kritike EU na set pravosudnih zakona i to da je Marta Kos rekla da je to korak unazad ka EU, Vučić kaže:

- Ne znam što je mene kritikovala, ali hvala joj, ja prihvatam i to na sebe. Nisam ni pročitao te zakone. Sada ću da pogledam. Samo sam proveravao sa mojim ljudima ustavnost zakona, to mi je posao. Samo ne znam kako je to korak nazad, kada nismo imali nijedan korak napred već četiri godine. Ali dobro, to je na nasležnim organima da se bave time. Ono što znam da su građani radosni da se nešto promeni u pravosudnom i tužilačkom sistemu, jer su to bili deo naših institucija koji su bili potpuno otuđeni od građana i uglavnom radili za račun nekih drugih država.

Na pitanje N1 da li postoji mogućnost da ne potpiše pravosudne zakone s obzirom na kritike, predsednik je rekao:

- Što se tiče javnosti koju kreira N1, vi ste me ubeđivali danima da smo ubili neko dete u Valjevu, pa ste onda rekli, nismo ga ubili, uništili smo mu samo bubrege, još nikada niste rekli - izvinite. Sagledavao sam od jutros i procenjivao ustavnost, i dobio uverenja od svih mojih saradnika i pravnih eksperata da su u skladu sa Ustavom doneti. To je ono u šta ja mogu da ulazim. Ono što smatram da je bila greška, nije sam sadržaj zakona, znam ja kome smeta sadržaj zakona, onima koji imaju svoje nalogodavce spolja. Suština je u tome da oni moraju da budu u skladu sa Ustavom i to je jedino što mene zanima. Ono što sam im zamerio jeste da su izbegli javnu raspravu i trebalo je da idu na široku javnu raspravu i trebalo ja da se konsultuju sa ljudima iz EU. Ne da slušaju njihove naloge, ali da se konsultuju, jer kada ste na evropskom putu, to je obaveza. Za to ću uvek da ih kritikujem. Šta čće da rade u budućnosti, to je njihova stvar, ali sam siguran da ove promene neće ići na uštrb interesa građana Srbije - kazao je predsednik.

Ističe da mu je najvažnije što je mogao da vidi da su većina sudija rodoljubi, koji neće da im upravljaju strane organizacije pravosuđem.

- Ja želim da verujem da je strahovito važno da mi imamo pravosuđe, koje će da radi u interesu građana Srbije, a ne protiv italnih interesa ove zemlje. da li ću da potpišem, za to neću da pitam N1, to je moja ustavna nadležnost, a vaša nije i nikada neće biti - naveo je Vučić.

O izborima

- Što se tiče stajanja na crtu, ja ne mogu više da se kandidujem za predsednika Republike. Kao što sam bezbroj puta rekao, neću da menjam Ustav po tom pitanju. Bio sam u dva mandata, po pet godina, 10 godina predsednik Srbije. Šta god ko govorio, teško vreme i u to teško vreme, vreme najvećeg napretka Srbije. Ljudi uvek žele nekakvu vrstu promena, i kad imaju i kad nemaju razgloga za to, prirodno to tako ide. Ja ne mogu tim junacima da stanem na crtu. Voleo bih da mogu, ali ovako ne mogu. Što se tiče parlamentarnih izbora, to su već drugačiji izbori, tu se glasa za liste, za programe, za planove. Gospodin Đokić je onako izuzetan kandidat, oni su favoriti i oni će verovatno da pobede, a mi ćemo da se borimo da ne pobede, jer verujemo da bi uništili Srbiju - naveo je.

Predat raport predsedniku

Predsednik je svečano dočekan uz himnu Srbije "Bože pravde".

Vučića je dočekao stroj Garde i predat mu je raport.

Referisanju je prisustvovao ministar odbrane Bratislav Gašić, a rukovodi načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.