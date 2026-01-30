NOVAČE, OVO MORAŠ DA URADIŠ! Oglasio se bivši Đokovićev trener pred polufinale Australijan opena

GORI Rod Lejver arena sve je spremno za polufinalni spektakl između Novaka Đokovića i Janika Sinera.

FOTO: Tanjug/AP

Srbin i Italijan bi trebali na teren oko 9.30 po našem vremenu, ako se ne produži prvo polufinale između Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva. A do tada stižu razne prognoze. Oglasio se i bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, koji je dao savet srpskom teniseru.

- Moraš da ideš na sve ili ništa. Ako misliš da će Siner da ti pokloni pobedu, onda se varaš. Što duže ostane u meču, to su veće šanse za trijumf. Nikad se ne bih kladio protiv Novaka, ali je najteža stvar za njega meč protiv Janika u Australiji - rekao je Beker.

Foto: Tviter

Zatim mu je dao detaljan plan igre i kako može da pobedi drugog tenisera sveta:

- Moraš da gađaš uglove terena, Moraš da kontrolišeš tempo meča i da imaš kontrolu nad centralnim delom terena. Uzimaj lake poene na svoj prvi servis. Napadaj Sinerov drugi servis. Janik se mučio prethodnih dana, fizički nije bio dobro, doguraj do tri sata igre i to može da ti bude prednost uprkos godinama - konkretan je bio Nemac.

Beker ističe i da je zdravlje važno.

- Ne možeš da uđeš u ritam mečeva samo na treninzima, čak i ako si Novak Đoković. Videli ste svi da ima žuljeve na nogama, što se obično dešava kada ne igrate dovoljno mečeva. Mora da igra bolji tenis i da ga napadne od starta. Fizioterapeuti i doktori moraju da urade najbolji mogući posao i da mu zaštite nogu što bolje da bi mogao da trči. Ne sme da se povuče i da bude defanzivan, ako to učini Siner će da ga pregazi. Ako uđe u meč sa razmišljanjem da je to najbolja verzija Đokovića koja je igrala u Melburnu, onda šansa postoji - završio je Beker.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)