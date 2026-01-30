MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Evo šta je Zvezda zaradila plasmanom u narednu fazu Lige Evrope
CRVENA zvezda je ostala bez direktnog plasmana u TOP 8 fazu Lige Evrope.
Izabranici Dejana Stankovića su remizirali sa Seltom 1:1 (0:0) i tako na kraju završili na 15. mestu pa će u plejofu igrati protiv PAOK-a ili Lila.
Golovi Fera Lopeza i Bruna Duartea minut za minutom u finišu utakmice su režirali remi koji je ipak dosta toga doneo i Crvenoj zvezdi i srpskom fudbalu
Za osvojeni bod protiv Selte Zvezda je za svoj klupski koeficijent dodala još 1.000 bodova, pa je za sada osvojeno 7.000 bodova ove sezone. Na to sada ide i dodatnih 2.500 bodova za osvojeno 15. mesto u grupnoj fazi pa je to ukupno 9.500 bodova ove sezone na svom kontu. Što se tiče nacionalnog koeficijenta. tj. skora Superlige Sbrije sada je to dodatno 0.2500 bodova.
Što se tiče kase, pun stadion će doneti novac od karata, ali i na osnovu remija će UEFA isplatiti 150.000 evra. NA kraju je uz 4.310.000 evra za samo učešće i 2.100.000 evra od osvojenih bodova, pobeda i remija. Na to ide i sada 1.650.000 evra za konačni plasman i ukupno je Zvezda inkasirala 8.060.000. evra.
Pokušaće igrači Crvene zvezde već 19. i 26. februara da protiv PAOK-a ili Lila dodatno poprave svoj učinak, kako po koeficijentu tako i po novcu koji je osvojen.
Preporučujemo
"VEČE KOJE NEĆU ZABORAVITI": Evo šta je Mihajlo Ristić rekao nakon povratka na Marakanu
29. 01. 2026. u 23:25
DUARTE ZA RADOST NA "MARAKANI": Ovako je Brazilac postigao gol protiv Selte (VIDEO)
29. 01. 2026. u 23:04
"TAKAV JE FUDBAL..." Miloš Veljković nakon meča Crvena zvezda - Selta
29. 01. 2026. u 23:22
ZVEZDA MOŽE DIREKTNO U OSMINU FINALA LIGE EVROPE: Na njoj je da pobedi Seltu, a za ostalo ćemo videti...
Crvena zvezda u četvrtak uveče dočekuje Seltu na "Stadionu Rajko Mitić" (21.00) u jednoj od ključnih utakmica ligaške faze Lige Evrope, u trenutku kada je borba za plasman u nokaut rundu izuzetno zgusnuta. Srpski šampion se nalazi na 11. mestu sa 13 osvojenih bodova, dok su gosti iz Galicije tri pozicije niže sa samo bodom manje.
29. 01. 2026. u 07:00
AUSTRALIJAN OPEN 2026: Novak Đoković ponižen kao nikada pre!
Najnovije vesti vezane za Australijan open 2026 su prilično neočekivane.
29. 01. 2026. u 13:10
SPAS U 10 SEKUNDI: Kako sami sebi možete da pomognete u slučaju srčanog udara
INFARKT je jedan od najčešćih uzroka iznenadne smrti, i to sve češće kod mladih osoba.
29. 01. 2026. u 07:41
Komentari (0)