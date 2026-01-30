STIGLA PROMENA ZIMA SE VRAĆA: Vremenska prognoza za petak, 30. januar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Free Images Pixabay

VREME U SRBIJI

Oblačno i osetno hladnije vreme, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, a najviša od 4 do 8 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Oblačno i osetno hladnije vreme, veći deo dana suvo, ali biće uslova i za slabu, kratkotrajnu kišu.

Duvaće lab, zapadni i severozapadni vetar.

Temperatura bez većeg kolebanja od 5 do 7 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Za vikend i početkom sledeće sedmice očekuje se pretežno oblačno i hladnije vreme, u subotu najviša dnevna temperatura biće od 4 do 9 stepeni, a zatim u većini krajeva od 0 do 6, u Timočkoj Krajini hladnije oko -2 stepena, dok se očekuju slabi, lokalno i umereni jutarnji mrazevi.

U subotu se ponegde očekuju slabije padavine - kiša, u Vojvodini, Timočkoj Krajini i na jugoistoku Srbije lokalno sa susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima uz provejavanje snega.

U nedelju će uslediti lokalna pojava sipeće kiše (rosulje), u Timočkoj Krajini i na planinama provejavanje slabog snega.

Posle podne i uveče na jugu i jugoistoku Srbije očekuje se susnežica i sneg uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

U ponedeljak pre podne biće uglavnom suvo vreme, posle podne očekuje se delimično razvedravanje.

Od utorka će biti promenljivo oblačno vreme i u većini krajeva toplije, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladnije vreme. Povremeno se očekuje i kratkotrajna kiša.

Jugoistočni vetar će od nedelje biti u pojačanju pa se sredinom sledeće sedmice u košavskom području i planinskim predelima očekuju olujni udari košave. U petak bi košava trebalo da oslabi.

(sputnikportal.rs)

