Tenis

CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Evo koliko košta reket Novaka Đokovića koji je koristio tokom najvećeg meča u istoriji "belog sporta"

Новости онлине

30. 01. 2026. u 06:45

ZANIMLjIVE vesti dolaze iz sveta tenisa!

ЦЕО СВЕТ ГЛЕДА И НЕ ВЕРУЈЕ! Ево колико кошта рекет Новака Ђоковића који је користио током највећег меча у историји белог спорта

FOTO: Tanjug/AP

Naime, reket koji je Novak Đoković koristio u finalu Australijan opena 2012. protiv Rafaela Nadala nalazi se na aukciji. 

Ovaj meč nije bio samo duel dvojice najboljih igrača, već je trajao skoro šest sati, što ga čini najdužim grend slem finalem u istoriji tenisa. Novak je tu istorijsku pobedu proslavio na čuven način – cepanjem majice nakon što je ispustio reket. Upravo taj reket je sada dostupan na aukciji po značajnoj ceni.

Kako prenosi portal „TMZ Sports“ očekuje se da će reket na kojem se nalazi i Novakova oznaka, dostići cenu veću od 200.000 dolara. Zainteresovani kupci imaju samo nekoliko dana da daju svoju ponudu.

-SCP Auctions ima čast da ponudi reket koji je Novak koristio u ovom epskom finalu, koje mnogi smatraju najvećim mečom u istoriji tenisa – saopštila je kompanija.

Aukcijska kuća je navela da je anonimni prodavac sedeo odmah iza Novakove klupe tokom meča i da mu je reket dat kao „znak zahvalnosti“.

Podsećanja radi, godinu 2012. i finale Australijan opena pamtiće ceo svet. Novak Đoković i Rafael Nadal odigrali su najduže finale u istoriji tenisa koje je trajalo skoro šest sati. Pobeda sa 3:2 u setovima je pripala srpskom teniseru koji je tada podigao svoj treći trofej u Australiji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Preciznije planiranje i manje zaboravljanja uz Galaxy Z i Watch8

Preciznije planiranje i manje zaboravljanja uz Galaxy Z i Watch8