VUJADIN SAVIĆ OPET NAPADNUT! Bivšeg kapitena Crvene zvezde ispred teretane zaskočio nepoznat muškarac

Bivši fudbaler Vujadin Savić, ponovo je napadnut samo mesec i po dana nakon incidenta u jednom tržnom centru.

Foto arhiva VN

Savić je fizički napadnut ispred teretane na Konjarniku, u kojoj redovno trenira. Prema navodima izvora bliskih istrazi, incident se dogodio u večernjim satima, kad mu je prišao zasad nepoznati muškarac i bez povoda ga udario.

- Vujadin je napadnut ispred teretane na Konjarniku. Prišao mu je nepoznati muškarac i fizički ga napao. Nakon incidenta, Savić je zajedno sa suprugom Mirkom Vasiljević otišao u policiju kako bi dao izjavu i prijavio događaj. Tom prilikom izuzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini objekta - navode iz emisije "Ekskluzivno".

Prema nezvaničnim informacijama, Savić u napadu nije zadobio teže telesne povrede. Istraga će utvrditi sve okolnosti.

Ovo nije prvi neprijatan incident s kojim se bivši fudbaler suočava u poslednje vreme. Početkom decembra prošle godine Savić je s prijateljima boravio u jednom beogradskom tržnom centru, gde je, prema svedočenjima, grupa mladića najpre počela da ga verbalno provocira. Situacija je ubrzo eskalirala u fizički sukob.

