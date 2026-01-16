FLOTILA SLOBODE PONOVO SE POKREĆE NA PROLEĆE: Globalnu Sumudsku Flotilu 2025. godine zaustavile su izraleske snage na otvorenom moru

NIJE bilo dovoljno zaustavljanja brodova u međunarodnim vodama, sada Flotila slobode hoće ponovo da isplovi na proleće 2026. godine upravo sa pomenutom Flotilom i pokrenula se da prikuplja nova sredstva, a potrebno joj je 500.000 evra, krenula sa međunarodnim apelom, još ambicioznijom misijom ka Gazi, iako je prethodna potpuno propala.

Tanjug

Dakle, minimalni cilj prikupljanja sredstava je 500.000 evra, sa preko stotinu najavljenih plovila i više od tri hiljade učesnika, iz preko stotinu zemalja, iako je malo verovatno da će moći ući u Pojas Gaze.

Ova operaciju je nazvana „Globalna Sumudska Flotila 2026“, organizatori je najavljuju kao najveću civilnu flotilu ikada za Gazu. Očekuje se da će humanitarna pomoć, medicinsko osoblje, aktivisti, parlamentarci i novinrai isploviti ovog proleća, između aprila i maja, iz više mediteranskih luka, a zatim se okupiti u međunarodnim vodama i krenuti ka „izraelskoj pomorskoj blokadi“. Navedeni cilj je „prekid opsade“ i uspostavljanje kontinuiranog humanitarnog prisustva.

Ali, iskustvo prethodmih misija sugeriše na drugačiji scenirio: presretanja na moru, zaplene plovila i hapšenje aktivista, što je rezultiralo diplomatskim krizama između Izraela i država zastava na brodovima. Iza operacije stoji spajanje mreža koje su već bile aktivne prethodnih godina. Globalna Sumudska Flotila koordinira istorijsku koaliciju Flotile slobode i inicijativu „Hiljadu Madlena u Gazu“, objedinjujući napore u okviru jedinstvenog međunarodnog okvira.

Inicijatori uključuju dugogodišnje aktiviste poput Huvaide Araf i Benta Erika Krevera, kojima su se pridružila nova lica sa globalnog Juga. Upravljački odbor takođe uključuje neke poznate aktiviste, dok Italiju predstavljaju Marija Elena Delija i Toni Lapičirela, koji su i jedini evropski predstavnici u novoj strukturi. Ovaj izbor se pozdravlja kao politički signal: manje zapadno orijentisana flotila, bliže povezana sa direktno uključenim zajednicama.

Finansijski plan se u potpunosti oslanja na donacije i prikupljanje sredstava od građana, 500.000 bi bilo samo početno finansiranje za pokrivanje troškova iznajmljivanja plovila, goriva, posade i medicinskog materijala.

Polasci planirani u proleće pratiće dobro uspostavljeni obrazac: polasci iz Španije, Italije, Tunisa, Grčke i drugih zemalja, posle čega sledi okupljanje na moru i kolektivna ruta ka Gazi. Ali, presedani imaju i neke poznate ishode: blokirane desetine plovila i hapšenje stotine aktivista, uključujući i istaknute medijske ličnosti. Izrael već smatra ovu inicijativu provokacijom i držaće čvrst stav i vojno i sudski.

Gaza će tako ostati nepristupačna, dok će operacija prvenstveno generisati doplomatske tenzije, pravne sporove i probleme javnog reda za vlade uključenih zemalja. Još jednom, na praktičnom nivou, ovo ostaje više politički izazov nego humanitarna misija, predodređena da se završi na moru.