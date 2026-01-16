"SILA BOGA NE MOLI" Bela kuća: Slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na Trampovu odluku o preuzimanju ostrva
BELA kuća je sinoć saopštila da je sastanak između američkih zvaničnika i visokih predstavnika Danske i Grenlanda bio produktivan i upozorila da slanje evropskih trupa na Grenland neće uticati na stav predsednika SAD Donalda Trampa o toj teritoriji.
Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit rekla je na konferenciji za novinare da su razgovori ministara spoljnih poslova Danske i Grenlanda Lars Loke Rasmusena i Vivijan Mocfelt sa potpredsednikom SAD Džej Di Vensom i državnim sekretarom Markom Rubiom u sredu bili "produktivni", prenosi Skaj njuz.
Ona je dodala da su se strane složile da osnuju radnu grupu koja će nastaviti da vodi tehničke razgovore o "akviziciji Grenlanda“, navodi britanska televizija.
Prema njenim rečima "ti razgovori će se održavati svake dve do tri nedelje".
- Ali predsednik je sasvim jasno stavio do znanja svoj prioritet, želi da SAD dobiju Grenland, smatra da je to najbolje za nacionalnu bezbednost - navela je Livit. Ona je dodala da slanje trupa iz evropskih zemalja na Grenland neće uticati na Trampovu odluku o sticanju te teritorije.
Danske i grenlandske vlasti upozorile su SAD da ne zauzimaju ostrvo, napominjući da očekuju poštovanje njihovog teritorijalnog integriteta.
To ostrvo je bilo danska kolonija do 1953. godine, ostalo je deo kraljevstva, ali je 2009. godine dobilo autonomiju, što mu je omogućilo da samostalno upravlja i određuje sopstvenu unutrašnju politiku.
BONUS VIDEO:
S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
