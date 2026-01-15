AMERIČKI APETITI KA EVROPI RASTU Trampov kandidat za ambasadora se šali? Island zabrinut - biće 52.država SAD

REJKJAVIK je zabrinut zbog rastućih teritorijalnih ambicija Amerike, nakon što se kandidat predsednika Donalda Trampa za ambasadora na Islandu, Bili Long, našalio u Vašingtonu da će ta zemlja biti 52. američka država i da će on biti njen guverner, piše danas Politiko.

-Ministarstvo spoljnih poslova kontaktiralo je ambasadu SAD na Islandu kako bi proverilo verodostojnost navodnih komentara, saopštilo je islandsko ministarstvo.

Long je bivši republikanski kongresmen iz Misurija, a Tramp ga je imenovao za kandidata za novog diplomatskog predstavnika SAD na Islandu.

Longova šala nezgodno je usledila usred diplomatskih tenzija oko Grenlanda, danske teritorije koju Tramp preti da će zauzeti, uz potencijalnu upotrebu vojne sile, navodi briselski portal.

Islanđani su nakon Longovih izjava pokrenuli peticiju kojom pozivaju šeficu diplomatije Katrin Gunardotir da ga odbije kao ambasadora i da pozove SAD da nominuju nekog ko će pokazati više poštovanja prema Islandu i Islanđanima.

Long se kasnije navodno izvinio zbog šale, prenosi Politiko.

On je za neprofitni novinski sajt Arctic Today sa sedištem na Aljasci kazao da u njegovim rečima nije bilo ničeg ozbiljnog.

-Bio sam u društvu sa nekim ljudima koje nisam sreo tri godine i oni su se šalili kako je Džef Landri guverner Grenlanda, a zatim su počeli da se šale na moj račun, ispričao je Long, dodajući da se izvinjava ako je uvredio nekoga.

Evropski lideri podržavaju Grenlanđane, koji su u više navrata rekli da ne žele da budu Amerikanci, i traže dogovor kako bi sprečili potencijalni sukob za koji je Danska navela da bi okončao NATO savez, preneo je Politiko.

