BORBA OKO DETETA SE NASTAVLJA: Mask tvrdio da dete nije njegovo, a sada pokušava da dobije starateljstvo

EŠLI Sent Kler prekinula je ćutanje povodom tvrdnji Ilona Maska da planira da podnese zahtev za potpuno starateljstvo nad njihovim sinom.

U sredu, 14. januara, Sent Kler se pojavila na CNN-u, gde je u razgovoru sa voditeljkom Erin Bernet komentarisala izjave izvršnog direktora Tesle, koje su usledile nakon što je autorka i majka javno saopštila da je promenila stavove i sada podržava trans zajednicu.

- Nisam u poziciji da o tome dalje govorim, ali mislim da svako ko ima više od nivoa razumevanja teksta trećeg razreda zna šta sam time htela da kažem - rekla je Sent Kler kao odgovor.

Dana 12. januara, Mask je napisao da će podneti zahtev za starateljstvo nad njihovim sinom Romulusom.

- Danas ću podneti zahtev za potpuno starateljstvo, s obzirom na njene izjave koje impliciraju da bi jednogodišnji dečak mogao da promeni pol - napisao je Mask u objavi na mreži X, odgovarajući drugom korisniku koji je sugerisao da bi milijarder trebalo da traži puno starateljstvo nakon što je Sent Kler promenila stavove i izrazila podršku transrodnoj zajednici. Predstavnici Maska nisu odmah odgovorili na upit magazina PEOPLE, dok je Sent Kler odbila dodatne komentare.

Uprkos Maskovim tvrdnjama, nije jasno da li je Sent Kler ikada rekla da planira da njihovo dete podvrgne tranziciji. Umesto toga, javno se izvinila zbog ranijih izjava koje je davala o transrodnoj zajednici.

Tokom vikenda, Sent Kler, a koja je prošle godine otkrila da je u septembru 2024. dobila dete sa Maskom, odgovorila je korisniku na mreži X koji ju je pozvao da se osvrne na svoju „otvorenu transfobiju“ iz prošlosti.

- Osećam ogromnu krivicu zbog svoje uloge. I još veću krivicu zbog toga što su stvari koje sam ranije govorila možda nanele još više bola sestri mog sina - napisala je Sent Kler, očigledno misleći na Maskovu ćerku Vivijen, koja je transrodna.

- Iskreno ne znam kako da se iskupim za mnoge od tih stvari, ali sam privatno zaista naporno radila na tome da učim i da se zalažem za one iz trans zajednice koje sam povredila - nastavila je.

Sent Kler je rekla da ranije nije javno govorila o svojoj podršci trans pravima jer je bila neodlučna da li bi njen glas uopšte bio od pomoći, s obzirom na to da bi sve moglo biti protumačeno kao „neiskreno“.

- Čak će i ovaj odgovor postati povod za desničarsku histeriju, ali da žao mi je - dodala je. „Recite mi kako mogu da pomognem.“

Mask i Sent Kler su se prvi put povezali preko mreže X, a ubrzo nakon toga započeli su vezu dok su zajedno radili u San Francisku, kako je ona u februaru ispričala za New York Post.

Dana 14. februara, Sent Kler je na mreži X objavila da ona i Mask imaju zajedničkog sina, koji koristi inicijale R.S.C., iako njegovo ime nije bilo potvrđeno sve do aprila, kada je otkriveno da se zove Romulus.

Sent Kler sada tuži Maska i traži isključivo starateljstvo nad njihovim sinom. U martu je Mask, koji je ujedno otac još 13 dece, negirao njene tvrdnje da je „finansijski uzvratio“ detetu. Na mreži X je naveo da je, „iako nije sa sigurnošću znao“ da li je dete njegovo, ipak plaćao alimentaciju i da je „Ešli dao 2,5 miliona dolara i da joj šalje 500.000 dolara godišnje“.

Sent Kler je odgovorila na Maskovu objavu, navodeći da je on „odbio“ da uradi test očinstva.

„Ilone, tražili smo da potvrdiš očinstvo putem testa još pre nego što se naše dete (kojem si ti dao ime) uopšte rodilo“, napisala je.

„I nisi slao novac meni, već si slao sredstva za izdržavanje svog deteta za koje si smatrao da su potrebna… sve dok nisi povukao veći deo toga kako bi zadržao kontrolu i kaznio me zbog neposlušnosti“, dodala je. „Ali zapravo kažnjavaš samo svog sina.“



