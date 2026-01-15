JOŠ JEDAN KRAN PAO U ROKU OD DVA DANA: Poginule dve osobe, hitno se oglasio premijer Tajlanda (FOTO)

NA NADVOŽNjAKU u Bangkoku urušio je se kran pri čemu su poginule najmanje dve osobe, što je drugi smrtonosni incident sa kranom za samo dva dana.

Zbog uzastopnih smrtonosnih nesreća, svi građevinski radovi širom Tajlanda privremeno su obustavljeni dok Vlada sprovodi sveobuhvatnu istragu.

Do urušavanja krana došlo je u četvrtak u provinciji Samut Sakhon, u jugozapadnom predgrađu Bangkoka. Građevinske ekipe radile su na podignutom auto-putu koji povezuje Bangkok sa južnim provincijama Tajlanda, zbog čega je saobraćaj na toj deonici bio zatvoren.

Nakon pada krana, deo podignute saobraćajnice obrušio se na tlo i zgnječio dva vozila koja su se nalazila ispod konstrukcije.

Podsetimo, u sredu se kran urušio na voz koji je u tom trenutku bio u pokretu, pri čemu su poginule najmanje 32 osobe, dok je više od 60 ljudi povređeno. U trenutku nesreće, građevinska ekipa je radila na mostu za brzu železnicu, što je dovelo do izletanja voza iz šina.

Premijer se oglasio nakon hitnog sastanka

Premijer Tajlanda Anutin Čarnvirakul naložio je Ministarstvu saobraćaja da raskine ugovore i pokrene pravne postupke protiv izvođača radova povezanog sa dva smrtonosna incidenta sa građevinskim kranovima.

Nakon predsedavanja hitnim sastankom, Čarnvirakul je izjavio da će Vlada preduzeti sve neophodne pravne korake, uključujući i stavljanje kompanije na crnu listu, kako bi se zaštitio javni interes, unapredila bezbednost i očuvalo međunarodno poverenje u zemlju.

Prema rečima ministra saobraćaja Pipata Račakitprakarna, ista kompanija bila je izvođač radova na oba gradilišta i smatra se jednom od najvećih građevinskih firmi na Tajlandu.

Ministar je dodao da su svi preostali ugovori te kompanije suspendovani, kao i da će timovi inženjera i zvaničnika Ministarstva saobraćaja biti upućeni na sva gradilišta radi provere bezbednosnih standarda pre nastavka radova.

Takođe, Ministarstvo je postavilo rok od nedelju dana da istražne komisije utvrde uzroke urušavanja.

Građevinska kompanija je u sredu izdala saopštenje u kojem je izrazila saučešće porodicama stradalih i obećala da će u potpunosti preuzeti odgovornost za isplatu odštete i pokrivanje troškova lečenja povređenih.

Ista kompanija je prošle godine bila zadužena za izgradnju objekta koji se urušio nakon zemljotresa, kada je poginulo 90 ljudi. U tom slučaju optužene su 23 osobe, a sudski postupci su i dalje u toku.

(UPI/Peninsula)

