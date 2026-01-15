GOTOVO JE, NEMAČKA VOJSKA DANAS STIŽE NA GRENLAND: Nećete verovati koliko vojnika šalje Bundesver
NEMAČKA danas šalje 13 vojnika na Grenland a misija Bundesvera biće izviđačka i trebalo bi da traje do 17. januara, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Berlinu.
Kako je saopšteno, nemački vojnici odlaze na Grenland na poziv Danske, a u grad Nuk prebaciće ih transportni avion Erbas E400M, prenosi Dojče vele.
U saopštenju se navodi da je cilj da se "istraži mogući vojni doprinos kojim bi se podržala Danska u osiguranju bezbednosti u regionu".
Kako prenose mediji u Nemačkoj, samo nekoliko sati nakon neuspelog samita o Grenlandu u Vašingtonu, prve specijalne snage i izviđačke trupe iz Evrope stigle su tokom protekle noći na to ostrvo.
Mediji prenose da su na putu ka Grenlandu i vojnici iz Holandije, Kanade, Švedske, Velike Britanije i Norveške, kao i da se operacija koordinira iz Kopenhagena, a ne kroz strukture NATO, iz razloga što su nordijske države članice NATO-a pod komandom kojoj je sedište u Norfolku u Sjedinjenim Američkim Državama, ali se ova operacija odvija bez učešća Amerikanaca.
Francuski ambasador za polarna i okeanska pitanja Olivije Poavr d'Arvor izjavio je ranije za Fransinfo da je "oko 15" francuskih vojnika, "specijalista za visoke planine" već raspoređeno u gradu Nuk, na Grenlandu.
Nemački vojnici na Grenlandu su pod komandom nemačkog Ministarstva odbrane, ali uz učešće kabineta kancelara Fridriha Merca.
Američki predsednik Donald Tramp prethodnih nedelja je u više navrata najavljivao da namerava da preuzme kontrolu nad Grenlandom, zbog bezbednosnih problema na Arktiku, odnosno zbog navodne pretnje od strane Rusije i Kine, a Vlada SAD nije isključila mogućnost prisilnog preuzimanja ostrva.
Sastanak predstavnika Danske, Grenlanda i SAD u Vašingtonu juče je pokazao da Danska i SAD imaju "različite stavove" po tom pitanju, rekao je danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen nakon sastanka.
Na sastanku je dogovoreno da se formira radna grupa na visokom nivou, kako bi se istražilo da li po pitanju Grenlanda može da se pronađe zajednički pristup.
Nemačka vlada je ranije odbacila američke pretenzije prema Grenlandu, koji je autonomna danska teritorija, ali su kancelar Fridrih Merc i ministar odbrane Boris Pistorijus izjavili da žele zajedno sa SAD da obezbede arktički region od ruske pretnje.
