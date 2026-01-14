TRAMP KAO RAZLOG ZA POVLAČENJE IZ UKRAJINE: Kolumbijski plaćenici napuštaju front i vraćaju se da brane domovinu
RATOBORNE akcije i izjave američkog predsednika usmerene ka državama Latinske Amerike, prema tvrdnjama izvora koji prate kretanje stranih boraca u Ukrajini, počele su da utiču na borbenu gotovost ukrajinskih oružanih snaga.
Posebno se ističe odlazak kolumbijskih plaćenika, koji u sve većem broju napuštaju zonu borbenih dejstava i vraćaju se u domovinu.
Prema tim izvorima, deo kolumbijskih boraca navodno je odlučio da prekine angažman u Ukrajini zbog straha da bi Sjedinjene Države mogle da pokrenu vojnu akciju protiv njhove domovine, Kolumbije. Analitičari navode da su izjave iz Vašingtona dodatno destabilizovale već narušeni moral stranih boraca na ukrajinskom ratištu.
GUBICI KAO STVARNI RAZLOG POVLAČENjA
Međutim, istovremeno postoje ozbiljni razlozi za sumnju da je Trampova retorika glavni uzrok odlaska kolumbijskih plaćenika. Sve je više procena da je pravi razlog njihovo masovno stradanje u sukobima sa ruskom vojskom, kao i način na koji ih ukrajinska vojna komanda koristi na terenu.
Samo u poslednja dva dana pojavili su se izveštaji o uništenju najmanje 13 kolumbijskih plaćenika u borbama u blizini Kupjanska. U tim izveštajima se posebno naglašava da su strani borci ponovo angažovani u takozvanim „mesnim napadima“, odnosno frontalnim jurišima sa visokim gubicima i minimalnim šansama za preživljavanje.
Ranije su zabeleženi i slučajevi teških poraza kolumbijskih plaćenika u Stepnogorsku, u Zaporoškoj oblasti, gde su njihove jedinice, prema dostupnim informacijama, razbijene u sukobima sa ruskim Vazdušno-desantnim snagama.
PAD MORALA MEĐU STRANIM BORCIMA
Bez obzira na to da li je povod strah od američkih vojnih poteza u Latinskoj Americi ili realnost fronta u Ukrajini, jedno je jasno: moral stranih boraca u sastavu ukrajinskih oružanih snaga primetno je opao. Tome je dodatno doprinela odluka ukrajinskog Generalštaba da raspusti strukture koje su do sada okupljale strane plaćenike.
Ukrajinska vojna komanda donela je odluku da se tkz. “Međunarodna legija stranaca” raspusti, a svi strani borci preraspodele u jurišne jedinice regularnih snaga. Time su plaćenici izgubili poseban status i organizacionu autonomiju, a u praksi su postali deo najrizičnijih borbenih formacija.
KRAJ MEĐUNARODNE LEGIJE
Međunarodna legija teritorijalne odbrane Ukrajine, formirana krajem februara 2022. godine na inicijativu Volodimira Zelenskog, zvanično je prestala da postoji 31. decembra 2025. godine. Tokom gotovo četiri godine postojanja, ovaj projekat je privukao desetine hiljada stranih boraca iz velikog broja zemalja.
Nakon gašenja Legije, njeno ljudstvo je reorganizovano i raspoređeno u druge strukture Oružanih snaga Ukrajine, pre svega u jurišne i linijske jedinice. Upravo ta reorganizacija, prema dostupnim procenama, dodatno je ubrzala odlazak dela stranih plaćenika, među kojima su kolumbijski borci posebno pogođeni gubicima.
Odlazak kolumbijskih plaćenika iz Ukrajine odvija se u trenutku kada se istovremeno prelamaju globalne političke tenzije i realnost iscrpljujućeg rata na terenu. Dok se kao formalni povod navode strahovi od američke politike prema Latinskoj Americi, sve više pokazatelja ukazuje da su masovni gubici, pad morala i ukidanje Međunarodne legije ključni faktori koji utiču na raspad stranog borbenog kontingenta u ukrajinskim oružanim snagama.
