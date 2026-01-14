PAO KRAN NA VOZ U POKRETU: Najmanje 22 osobe poginule, 79 povređeno na Tajland (VIDEO)
NAJMANjE 22 osobe poginule su kada je danas na Tajlandu građevinski kran pao na voz u pokretu, saopštila je tajlandska policija.
Kako se navodi, 79 osoba je povređeno, od čega osam ima teške povrede.
- Incident se dogodio oko 9 časova ujutru (po lokalnom vremenu) dok su bili u toku radovi na izgradnji brze železničke linije. Građevinska dizalica se srušila na voz koji je dolazio iz Bangkoka - rekao je Tačapon Činavong, nadzornik policije u provinciji Nakhon Ratčasimi, prenosi BBC.
Državna železnica Tajlanda saopštila je da je u vozu, na osnovu rasporeda sedenja, bilo 195 ljudi.
Zamenik premijera i ministar saobraćaja Tajlanda Fipat Račakitprakarn naredio je sprovođenje "temeljne i sveobuhvatne istrage" o uzroku nesreće.
Kran je radio na projektu brze železnice pre nego što se srušio i udario u vagon voza u pokretu, što je dovelo do njegovog iskliznuća iz šina i kratkog požara, navodi BBC.
