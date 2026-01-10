TRAMPU IRAN STIŽE U AMERIKU: Uskoro kreću veliki protesti zbog užasa u Mineapolisu

GRADOVI širom Sjedinjenih Američkih Država pripremaju se za proteste tokom vikenda nakon što su agenti Službe za imigraciju i carinu (ICE) u dva odvojena incidenta za dva dana pucali na tri osobe, od kojih je jedna, 37-godišnja majka troje dece Rene Nikol Gud, ubijena u Mineapolisu.

Foto: Tanjug Ap

Više od 1.000 protesta planirano je širom zemlje kao odgovor na politiku administracije američkog predsednika Donalda Trampa, koja je obećala masovne deportacije i povećala broj naoružanih federalnih agenata na terenu.

Pucnjave u Mineapolisu i Portlandu izazvale su nacionalnu debatu o sprovođenju imigracionih zakona, preneo je Ju-Es-Ej tudej.

Bela kuća je saopštila da su agenti delovali u samoodbrani, dok su istaknuti demokratski lideri kritikovali, kako navode, militarizovani pristup imigracionih vlasti i zatražili smenu sekretarke za nacionalnu bezbednost Kristi Noem.

Gud je ubio službenik Imigracione i carinske službe (ICE) iz Minesote, Džonatan Ros, tokom imigracione operacije u ulici stambenog naselja u blizini njene kuće.

Noem je rekla da je Gud pokušala da upotrebi vozilo kao oružje protiv agenta, dok njene pristalice tvrde da je pokušavala da se udalji.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej ocenio je postupanje nadležnih službi kao "bezobzirnu zloupotrebu moći".

U odvojenom incidentu u Oregonu 8. januara, dvojica državljana Venecuele, Luis David Niko Monkada i Jorlenis Becabet Zambrano-Kontreras, ranjeni su kada su, prema navodima zvaničnika, pokušali da pregaze agente ICE-a vozilom.

Vlasti su navele da oni su povezani sa bandom Tren de Aragua.

Protesti su započeli nakon Gudine smrti i nastavljeni su u Mineapolisu, gde su vlasti postavile barijere oko federalnih zgrada.

Kampanja na platformi "GoFundMe" za podršku porodici Gud prikupila je više od 1,5 miliona dolara pre nego što je zaključena.

Iz Bele kuće je poručeno da će se sprovođenje imigracionih zakona dodatno da se pojača. Potpredsednik SAD Džej Di Vens je najavio da će ICE u narednim mesecima ići "od vrata do vrata", uz raspoređivanje više od 10.000 novih agenata, navodeći da će agresivnije mere započete 2025. biti dodatno proširene tokom ove godine.

(Tanjug)