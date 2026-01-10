NOVI RAZORNI RUSKI UDAR: Na meti Odesa, Kijev, Harkov - Napadi na energetsku infrastrukturu koja snabdeva ukrajinsku vojsku

RUSKE oružane snage izvele su udare na energetske objekte koji obezbeđuju rad ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Printskrin

Kako se navodi u saopštenju, udari su izvedeni operativno-taktičkom avijacijom, udarnim bespilotnim letelicama, raketnim snagama i artiljerijom različitih grupacija ruske vojske, prenose RIA Novosti.

Rusko Ministarstvo je dodalo da su napadnuta i skladišta goriva, kao i privremeni punktovi Oružanih snaga Ukrajine.

Kako navodi ukrajinski javni servis Suspilne, Ruske snage su jutros izvele napad na industrijsku infrastrukturu u Odesi, saopštila je Odeska oblastna vojna administracija. Ukrajinski mediji su tokom noći na subotu izvestili o eksplozijama u Kijevu, Krivom Rogu, Harkovu i Dnjepropetrovsku, gde su, prema navodima, zabeleženi prekidi u snabdevanju električnom energijom i vodom.

(Tanjug)

