NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu

В.М.

28. 01. 2026. u 06:50

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за среду

FOTO: Tanjug/AP

Sreda

21.00 Barselona - Kopenhagen 1&|1+&2+ (1.30)

21.00 Mančester siti - Galatasaraj GG&3+ (1.90)
21.00 Ajntraht Frankfurt - Totenhem GG&3+ (1.90)

Ukupna kvota: 4.69

Barselona juri pobedu koju mora ostvariti kako bi se našla među prvih osam na tabeli i verujemo da će od samog starta napasti Kopenhagen koji igra na golove u Ligi šampiona na poslednjih par mečeva.

Siti takođe juri pobedu, ali znamo da ima ogromnih defanzivnih problema, to se vidi iz kola u kolo i zbog toga tipujemo dosta golova na "Etihadu".

Ajntraht je ispao i bez pritiska igra protiv Totenhema, sigurno će igrati svoju prepoznatljivu igru, na gol više, a i "pevci" moraju biti spremni da napadu, jer im potencijalno može zafaliti pobeda za mesto među top osam.

