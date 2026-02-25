NIKAD JAČI UDARAC ZA RUSE OD POČETKA RATA: Ukrajinske rakete letele više od 1.300 km, pogođena ključna fabrika (VIDEO)

UKRAJINA je u subotu uveče pogodila jedno od strateški najznačajnijih odbrambenih postrojenja Rusije, napavši Votkinski mašinski zavod u udaljenom regionu, skoro 1.300 kilometara od ukrajinske granice - što predstavlja najdublji udar ikada izveden ukrajinskim oružjem domaće proizvodnje.

Foto: Iks Printksrin

Oružje: krstareća raketa „Flamingo“, koju je ukrajinski startap razvio za manje od devet meseci, delimično sklopljena od motora preuzetih sa otpisanih sovjetskih školskih aviona.

Meta: fabrika koja proizvodi balističke rakete „Iskander“ - oružje koje je Rusija više puta koristila za napade na ukrajinske civile tokom rata - kao i hipersonične rakete „Kinžal“ i komponente za interkontinentalne balističke rakete.

Generalštab Ukrajine potvrdio je napad u subotu, navodeći da je izazvao požar u postrojenju u Votkinsku.

Ruski regionalni guverner Aleksandar Brečalov takođe je potvrdio napad, rekavši da je prouzrokovao „štetu i povređene“, ali bez dodatnih detalja. Prijavljeno je da je 11 ljudi ranjeno, od kojih su troje hospitalizovani.

‼️There are expert opinions that this strike might be able to stop Iskander missiles production for about six months.



The moment of a Flamingo missile striking the Votkinsk plant in Udmurtia region of Russia. https://t.co/gIYNgFJVPs pic.twitter.com/ZcCd0YTxp6 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 25, 2026

Ključna fabrika ruske raketne industrije

Votkinski zavod nije obična fabrika. On predstavlja kičmu ruske raketne proizvodnje -jedino postrojenje zaduženo za oružje koje pokriva čitav spektar ruskih udarnih sposobnosti, od taktičkih balističkih raketa do nuklearno naoružanih interkontinentalnih sistema.

Rakete „Iskander“, proizvedene u Votkinsku, tokom rata pogađale su ukrajinske gradove, bolnice, restorane i sela. Dana 27. juna 2023. jedna takva raketa pogodila je restoran „Ria pica“ u Kramatorsku, gradu blizu istočnog fronta.

Ubijeno je 13 civila, uključujući i decu. Ukrajinska spisateljica Viktorija Amelina, koja se tamo zatekla, preminula je od posledica povreda nekoliko dana kasnije, 1. jula.

U oktobru 2023. raketa „Iskander“ pogodila je selo Groza, usmrtivši 59 ljudi u jednom napadu - gotovo uništivši čitavu zajednicu okupljenu na jednom mestu.

Here is a short video. Without context. Context — later) pic.twitter.com/B1v90J9NXq — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 20, 2026

Rusija je raketu nazvala „Iskander“ - arapskom verzijom imena Aleksandra Velikog - kako bi simbolizovala nepobedivost i osvajanje. U subotu uveče, fabrika koja ih proizvodi bila je u plamenu.

Ukrajinska raketa „Flamingo“

FP-5 „Flamingo“ je proizvod ukrajinske inženjerske domišljatosti nastale iz nužde. Razvijena od strane startapa „Fire Point“, ova krstareća raketa napravljena je za manje od devet meseci i koristi turbofan motore Ivchenko AI-25TL preuzete sa rashodovanih aviona L-39.

Foto: Tanjug/AP

Njen domet prelazi 3.000 kilometara - više nego dvostruko u odnosu na američki „Tomahavk“. Bojeva glava teži 1.150 kilograma, a cena iznosi oko 500.000 dolara po komadu, što je približno trećina cene „Tomahavka“.

Problemi ukrajinske protivvazdušne odbrane

Ukrajinska protivvazdušna odbrana suočava se sa sve većim izazovima. Baterije „Patriot“ - jedini pouzdan sistem za presretanje raketa „Iskander“ - sve teže odgovaraju na pretnju nakon što je Rusija 2025. godine unapredila sistem navođenja tih raketa.

One sada izvode manevre izbegavanja u poslednjim sekundama leta i koriste radarske mamce kako bi zbunile sisteme presretanja.

Prema istrazi Financial Times-a iz oktobra 2025, stopa uspešnog presretanja balističkih raketa pala je sa 37 odsto u avgustu na svega 6 odsto u septembru. Američka Odbrambena obaveštajna agencija potvrdila je ta unapređenja istog meseca.

Ukrajina sve teže uspeva da ih zaustavi u vazduhu - pa je zato ciljala njihov izvor.

Nova strategija rata

Svaka raketa „Iskander“ koja nije proizvedena nikada neće pogoditi ukrajinski grad. Udar na Votkinsk predstavlja značajnu promenu u ukrajinskoj strategiji.

Umesto da apsorbuje ruske napade i pokušava da ih presretne - strategiju koja je sve više opterećena nedostatkom resursa - Ukrajina sada gađa industrijsku infrastrukturu koja omogućava Rusiji da vodi rat na daljinu.

Just 50km from Izhevsk is the town of Votka (aka Votkinsk) in Udmurtia.



The Votkinsk plant makes Iskander ballistic missiles.

Well, it used to.... it's somehow caught fire! pic.twitter.com/GUMevxVGev — Tim White (@TWMCLtd) February 20, 2026

Raketa „Flamingo“, napravljena od recikliranih delova, dostigla je dublje unutar Rusije nego bilo koje ukrajinsko oružje do sada.

Rat ulazi u petu godinu sledeće nedelje. Mirovni pregovori u Ženevi završeni su u sredu bez značajnog napretka.

(AOL)