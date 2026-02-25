Ostali sportovi

CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju

Новости онлине

25. 02. 2026. u 11:35

BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!

ЦЕО РЕГИОН ЈЕ ЗГРОЖЕН! Ево шта је урадила такмичарка лажне државе Косово када је видела Српкињу на победничком постољу

Foto: Tik Tok Rona Gaši

Rona Gaši, koja nastupa za selekciju tzv. Kosova, izazvala je skandal tokom ceremonije dodele medalja. Ona je na pobedničkom postolju razvila zastavu jednostrano proglašene države tako da je ona prekrila srpsku trobojku koju je držala srpska reprezentativka na susednom mestu. 

Ovaj potez izazvao je oštre reakcije i osude javnosti, a mediji ga prenose kao nastavak provokacija na sportskim takmičenjima.

@ronagashi__ Urime Kosova jone 🇽🇰🇦🇱 #17shkurti #indipendeceday #fyp #uck ♬ original sound - ~𝓛.𝓵𝔂𝓻𝓲𝓬𝓼~

Sličan incident dogodio se prethodne godine na Evropskom prvenstvu za kadete u Tirani, kada je takmičarka iz iste selekcije fizički napadnuta od strane svog trenera nakon poraza od srpske predstavnice, što je tada rezultiralo njegovom suspenzijom na šest meseci. 

Ono što je dodatno uznemirilo javnost je činjenica da je mlada takmičarka u objavama na društvenim mrežama uz video dodala oznaku "UČK" (OVK), čime je sportski događaj otvoreno iskoristila za političku provokaciju i promociju terorističke organizacije.

Dok je u lažnoj državi Kosovo slave kao heroinu, sportska javnost hvali pribranost srpske reprezentativke, koja je svojim dostojanstvenim držanjem sprečila dalji sukob na samom postolju.

 

