BRANKO BABIĆ SE OBRATIO LIDERU NAPREDNJAKA Evo šta je rekao o skandaloznoj izjavi predsednika Advokatske komore Beograda (VIDEO)
BIZNISMEN Branko Babić obratio se predsedniku Srpske napredne stranke Milošu Vučeviću, nakon što je dao svoj sud o izjavi predsednika Advokatske komore Beograda Vladimira Prijovića.
Prijović je, gostujući u Utisku nedelje kod Olje Bećković, govorio o srpskom narodu i poručio da Srbi više nisu hrabar narod kakvi su bili u prošlosti.
- Apsolutno se ne slažem sa ovim što je rekao predsednik Advokatske komore. Moram da kažem da smo mi a i buduće generacije dostojni naslednici naših slavnih predaka - poručio je Vučević.
Na ovo se u osvrnuo Babić pitajući Vučevića zašto se ne slaže.
- Pa nije mislio na nas - rekao je Babić, a potom su usledili primeri izjava blokadera, piše Informer.
