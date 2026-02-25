BRANKO BABIĆ SE OBRATIO LIDERU NAPREDNJAKA Evo šta je rekao o skandaloznoj izjavi predsednika Advokatske komore Beograda (VIDEO)

BIZNISMEN Branko Babić obratio se predsedniku Srpske napredne stranke Milošu Vučeviću, nakon što je dao svoj sud o izjavi predsednika Advokatske komore Beograda Vladimira Prijovića.

Prijović je, gostujući u Utisku nedelje kod Olje Bećković, govorio o srpskom narodu i poručio da Srbi više nisu hrabar narod kakvi su bili u prošlosti.

- Apsolutno se ne slažem sa ovim što je rekao predsednik Advokatske komore. Moram da kažem da smo mi a i buduće generacije dostojni naslednici naših slavnih predaka - poručio je Vučević.

Na ovo se u osvrnuo Babić pitajući Vučevića zašto se ne slaže.

- Pa nije mislio na nas - rekao je Babić, a potom su usledili primeri izjava blokadera, piše Informer.