BRANKO BABIĆ SE OBRATIO LIDERU NAPREDNJAKA Evo šta je rekao o skandaloznoj izjavi predsednika Advokatske komore Beograda (VIDEO)

25. 02. 2026. u 08:11

BIZNISMEN Branko Babić obratio se predsedniku Srpske napredne stranke Milošu Vučeviću, nakon što je dao svoj sud o izjavi predsednika Advokatske komore Beograda Vladimira Prijovića.

БРАНКО БАБИЋ СЕ ОБРАТИО ЛИДЕРУ НАПРЕДЊАКА Ево шта је рекао о скандалозној изјави председника Адвокатске коморе Београда (ВИДЕО)

Foto printskrin TV Pink

Prijović je, gostujući u Utisku nedelje kod Olje Bećković, govorio o srpskom narodu i poručio da Srbi više nisu hrabar narod kakvi su bili u prošlosti.

- Apsolutno se ne slažem sa ovim što je rekao predsednik Advokatske komore. Moram da kažem da smo mi a i buduće generacije dostojni naslednici naših slavnih predaka - poručio je Vučević.

Na ovo se u osvrnuo Babić pitajući Vučevića zašto se ne slaže.

- Pa nije mislio na nas - rekao je Babić, a potom su usledili primeri izjava blokadera, piše Informer.

Fudbal
