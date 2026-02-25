OGLASIO SE TUŽILAC O NAPADU BJELOGRLIĆA NA TIKTOKERA: Preduzeće se ove radnje

DEŽURNI javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu oglasio se povodom slučaja Dragana Bjelogrlića, tačnije zbog njegovog fizičkog napada na poznatog Tiktokera Aleksandra Šulca, poznatijeg kao Lepi.

Foto: Printskrin

Tužilac se, kako prenosi Informer, oglasio odmah nakon što je obavešten i on je naložio policijskim službenicima PS Stari grad da uzmu izjave od učesnika događaja, kao i od svedoka.

Takođe, naložio im je da pribave snimke kamera video-nadzora, nakon čega će biti doneta odluka da li se u radnjama učesnika stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ili prekršaja.

Podsetimo, Bjelogrlić je ušao u sukob sa influenserom koji ga je snimao dok je sedeo za stolom.

Bjelogrlić je udario telefon kojim ga je influenser snimao.

Ovo nije prvi put da Bjelogrlić ispoljava nasilje, pa je tako tukao reditelja Gagu Antonijevića, a zbog čega je i osuđen.