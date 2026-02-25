EU "OLADILA" MAĐARSKU I SLOVAČKU: Imate dovoljno nafte, a imate i Hrvate
MAĐARSKA i Slovačka imaju dovoljne zalihe nafte i u ovoj fazi ne postoji neposredna opasnost po bezbednost njihovog snabdevanja, dok alternativni pravac isporuke predstavlja hrvatski Jadranski naftovod (JANAF), saopštila je danas Evropska komisija.
- To je i dalje glavni alternativni naftovod za Mađarsku i Slovačku za pokrivanje njihovih potreba, a naftovod ima dovoljan kapacitet za povećanje količine kako bi u potpunosti pokrio mađarske i slovačke potrebe - rekla je portparolka Evropske komisije Ana-Kaisa Itkonen.
Itkonen je dodala i da se Koordinaciona grupa za naftu sastala jutros kako bi razmotrila bezbednost snabdevanja i moguće kratkoročne rizike, između ostalog zbog oštećenja naftovoda "Družba", prenosi Hina.
Na sastanku su Mađarska i Slovačka potvrdile da su počele da koriste sopstvene zalihe, dok je Hrvatska navela da se neruska nafta već transportuje kroz sistem JANAF prema Mađarskoj i Slovačkoj.
Prema navodima Komisije, dodatne količine neruske nafte koje je ugovorila mađarska kompanija MOL takođe pristižu u hrvatski naftni terminal, čime se obezbeđuje sigurnost snabdevanja dve zemlje.
- Predsednica (Evropske komisije Ursula) Fon der Lajen zahvalila je premijeru (Hrvatske Andreju) Plenkoviću na pomoći u obezbeđivanju i povećanju transporta nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj putem Jadranskog naftovoda i zatražila ubrzanje popravki naftovoda "Družba" - navela je Itkonen.
Glavna portparolka Komisije Paula Pinjo izjavila je, odgovarajući na pitanje o poreklu nafte, da je najvažnije da je ima dovoljno, a ne odakle dolazi.
- U ovom slučaju, ako nafte ima, njeno poreklo ne bi trebalo da utiče na građane kada je reč o energetskoj bezbednosti. Time postepeno možemo da se udaljimo od snabdevanja iz Rusije, što je krajnji cilj - rekla je Pinjo.
Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko cevovoda Družba su prekinute od 27. januara, kada je Kijev saopštio da je ruski napad dronom pogodio opremu cevovoda u zapadnoj Ukrajini.
Budimpšeta i Bratislava krive Ukrajinu za prekid isporuka, dok Kijev poručuje da radi na opravci cevovoda.
(Tanjug)
Preporučujemo
SRUŠIO SE LOVAC F-16: Pilot poginuo u noćnoj nesreći pored autoputa Izmir–Istanbul (VIDEO)
25. 02. 2026. u 16:11
„ŽIVO SRCE“ VIŠE NIJE FANTASTIKA: Putin pozvao na ubrzanje razvoja novih tehnologija
25. 02. 2026. u 15:52
NIKAD JAČI UDARAC ZA RUSE OD POČETKA RATA: Ukrajinske rakete letele više od 1.300 km, pogođena ključna fabrika (VIDEO)
UKRAJINA je u subotu uveče pogodila jedno od strateški najznačajnijih odbrambenih postrojenja Rusije, napavši Votkinski mašinski zavod u udaljenom regionu, skoro 1.300 kilometara od ukrajinske granice - što predstavlja najdublji udar ikada izveden ukrajinskim oružjem domaće proizvodnje.
25. 02. 2026. u 12:25
CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju
BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!
25. 02. 2026. u 11:35
"NEMA KO DA NASEČE DRVA": Rusko selo izgubilo skoro sve muškarce u ratu u Ukrajini
U RIBARSKOM selu Sedanka, na ruskom dalekom istoku, svakodnevni život je bio težak i pre rata u Ukrajini. Većina kuća nema osnovnu infrastrukturu, kao što su voda, unutrašnji toaleti ili centralno grejanje, iako zimske temperature često padnu i na -10 stepeni Celzijusa.
24. 02. 2026. u 09:43
Komentari (0)