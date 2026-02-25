Svet

EU "OLADILA" MAĐARSKU I SLOVAČKU: Imate dovoljno nafte, a imate i Hrvate

Новости онлине

25. 02. 2026. u 14:48

MAĐARSKA i Slovačka imaju dovoljne zalihe nafte i u ovoj fazi ne postoji neposredna opasnost po bezbednost njihovog snabdevanja, dok alternativni pravac isporuke predstavlja hrvatski Jadranski naftovod (JANAF), saopštila je danas Evropska komisija.

Foto: Profimedia

- To je i dalje glavni alternativni naftovod za Mađarsku i Slovačku za pokrivanje njihovih potreba, a naftovod ima dovoljan kapacitet za povećanje količine kako bi u potpunosti pokrio mađarske i slovačke potrebe - rekla je portparolka Evropske komisije Ana-Kaisa Itkonen.

Itkonen je dodala i da se Koordinaciona grupa za naftu sastala jutros kako bi razmotrila bezbednost snabdevanja i moguće kratkoročne rizike, između ostalog zbog oštećenja naftovoda "Družba", prenosi Hina.

Na sastanku su Mađarska i Slovačka potvrdile da su počele da koriste sopstvene zalihe, dok je Hrvatska navela da se neruska nafta već transportuje kroz sistem JANAF prema Mađarskoj i Slovačkoj.

Prema navodima Komisije, dodatne količine neruske nafte koje je ugovorila mađarska kompanija MOL takođe pristižu u hrvatski naftni terminal, čime se obezbeđuje sigurnost snabdevanja dve zemlje.

- Predsednica (Evropske komisije Ursula) Fon der Lajen zahvalila je premijeru (Hrvatske Andreju) Plenkoviću na pomoći u obezbeđivanju i povećanju transporta nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj putem Jadranskog naftovoda i zatražila ubrzanje popravki naftovoda "Družba" - navela je Itkonen.

Ilustracija V. N.

Glavna portparolka Komisije Paula Pinjo izjavila je, odgovarajući na pitanje o poreklu nafte, da je najvažnije da je ima dovoljno, a ne odakle dolazi.

- U ovom slučaju, ako nafte ima, njeno poreklo ne bi trebalo da utiče na građane kada je reč o energetskoj bezbednosti. Time postepeno možemo da se udaljimo od snabdevanja iz Rusije, što je krajnji cilj - rekla je Pinjo.

Isporuke ruske nafte Mađarskoj i Slovačkoj preko cevovoda Družba su prekinute od 27. januara, kada je Kijev saopštio da je ruski napad dronom pogodio opremu cevovoda u zapadnoj Ukrajini.

Budimpšeta i Bratislava krive Ukrajinu za prekid isporuka, dok Kijev poručuje da radi na opravci cevovoda.

(Tanjug)

