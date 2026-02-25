PRESEKLI VEZU S MOSKVOM, SAD ZAVISE OD VAŠINGTONA: Umesto da diverzifikuje snabdevanje gasom, Evropska unija upala u istu zamku

EU se svojski potrudila da se oslobodi energetske zavisnosti od Rusije, ali je sada zabrinuta zbog toga što se nalazi u milosti SAD. Za kratko vreme, zavisnost je promenila stranu.

Foto: Printscreen/Joutube/DW

Da je reč o lošoj strategiji, pokazala je zategnuta situacija oko Grenlanda. Vašington bi, praktično, kada bi hteo, mogao već sada da ucenjuje Brisel i zemlje članice oko rešavanja ovog pitanja.

– Postoji rastuća zabrinutost u vezi sa rizikom da jednu zavisnost zamenimo drugom. Geopolitički potresi koji su usledili nakon krize na Grenlandu poslužili su kao alarm za uzbunu – saopštio je evropski komesar za energetiku Dan Jergensen.

Pored čisto političke dimenzije, evropske institucije sve otvorenije ukazuju i na tržišni rizik. Tečni prirodni gas, za razliku od cevovodnih isporuka, više je podložan globalnoj konkurenciji, pa tanker namenjen Evropi može u kratkom roku da promeni destinaciju, ukoliko azijsko tržište ponudi višu cenu. Time energetska sigurnost postaje i pitanje berzanskih kretanja, a ne samo geopolitičkih odnosa.

Jedna ucena je, zapravo, već pala, a ona je znatno uticala na povećanje zavisnosti od američkog gasa. To se dogodilo letos, u vreme sklapanja "carinskog sporazuma", kada je Brisel praktično bio primoran u paketu da se obaveže da će do 2028. godine uvesti američkog gasa, nafte i nuklearnog goriva u vrenosti od 750 milijardi dolara.

Američki izvoz TPG ka EU porastao je sa oko 14 milijardi kubnih metara 2019. godine na više od 80 milijardi kubnih metara 2025. godine. Istovremeno, ruske isporuke su pale sa preko 200 na ispod 40 milijardi kubnih metara. Struktura evropskog snabdevanja gasom za svega nekoliko godina potpuno je promenjena.

Koliko Brisel zavisi od Vašingtona u ovom domenu, pokazuje podatak da je na kraju prošle godine iz SAD uvezeno 60 odsto tečnog prorodnog gasa od ukupnih potreba, dok je taj udeo početkom 2021. godine iznosio samo 24 odsto. Sve to nateralo je EU da sada počne da razmišlja o realnoj diverzifikaciji nabavke, naročito iz Kanade, Katara i severne Afrike, saopštio je komesar Jergensen.

EU će tokom 2027. godine u potpunosti prekinuti uvoz ruskog gasa, a tu odluku su doneli da se, kako su istakli, evropskim novcem ne bi finansirao rat u Ukrajini. Prema unutrašnjem dogovoru, dugoročni ugovori s Rusijom predstaju da važe 30. septembra sledeće godine, uz mogućnost poremanja do 1. novembra, ako nekoj članici preti ozbiljan problem sa popunjavanjem skladišta. Posle toga, biće na milost i nemilost Americi.

U 2021. godini, u EU je iz Rusije stizala polovona ukupnih potreba gasa. Za tri godine, uvoz je smanjen za dve trećine. Ali, s druge strane razvijana je geografski neprirodna oslonjenost na Ameriku. Za svega nekoliko godina, ponovo je došlo do nezdrave situacije u kojoj evropski građani umnogome zavise od jednog isporučioca, bez više većih različitih izvora snabdevanja gasom.

Suštinski, problem je ostao isti, a to je visoka koncentracija rizika u rukama jednog dominantnog partnera.