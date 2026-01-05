Svet

ORBAN JASAN: Nećemo dozvoliti da Mađarska postane zemlja migranata

В.Н.

05. 01. 2026. u 20:27

MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je danas da Mađarska neće dozvoliti da postane zemlja migranata uprkos zahtevima Brisela.

ОРБАН ЈАСАН: Нећемо дозволити да Мађарска постане земља миграната

"Nećemo primati migrante iz Zapadne Evrope, nećemo graditi kampove i nećemo predati naše granice. Nećemo dozvoliti drugima da odlučuju sa kim treba da živimo", poručio je Orban na platformi X.

Naveo je da Brisel želi kampove za migrante, prisilna preseljenja i hiljade zahteva za azil koji se rešavaju u Mađarskoj, a da je odgovor Budimpešte na to "ne".

 

(Tanjug)

