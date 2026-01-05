ORBAN JASAN: Nećemo dozvoliti da Mađarska postane zemlja migranata
MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je danas da Mađarska neće dozvoliti da postane zemlja migranata uprkos zahtevima Brisela.
"Nećemo primati migrante iz Zapadne Evrope, nećemo graditi kampove i nećemo predati naše granice. Nećemo dozvoliti drugima da odlučuju sa kim treba da živimo", poručio je Orban na platformi X.
Naveo je da Brisel želi kampove za migrante, prisilna preseljenja i hiljade zahteva za azil koji se rešavaju u Mađarskoj, a da je odgovor Budimpešte na to "ne".
(Tanjug)
