ORBAN JASAN: Nećemo dozvoliti da Mađarska postane zemlja migranata

MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je danas da Mađarska neće dozvoliti da postane zemlja migranata uprkos zahtevima Brisela.

Foto: Profimedia

"Nećemo primati migrante iz Zapadne Evrope, nećemo graditi kampove i nećemo predati naše granice. Nećemo dozvoliti drugima da odlučuju sa kim treba da živimo", poručio je Orban na platformi X.

Naveo je da Brisel želi kampove za migrante, prisilna preseljenja i hiljade zahteva za azil koji se rešavaju u Mađarskoj, a da je odgovor Budimpešte na to "ne".



(Tanjug)

BONUS VIDEO: