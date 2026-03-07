OSMI dan sukoba na Bliskom istoku.

Foto printskrin oruzjeonline.com/militarywhachmagazine



Napadnuta američka baza u Erbilu

Američka baza u Erbilu (irački Kurdistan) napadnuta bespilotnim letelicama, prenose lokalni mediji.

Ova baza već je napadana prethodnih dana.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Nema kompromisa sa Teheranom

Izrael ima organizovan plan sa mnogo iznenađenja za sledeću fazu rata sa Iranom, rekao je Netanjahu u video obraćanju, prenosi obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Tajms of Izrael.

Kako je naveo, cilj je da se destabilizuje režim u Teheranu i "omoguće promene".

Netanjahu je zapretio pripadnicima Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Arakči: Tramp je ugušio mogućnost deeskalacije sukoba u regionu Bliskog istoka

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da je američki predsednik Donald Tramp gotovo "ugušio iransku otvorenost za deeskalaciju" u regionu Bliskog istoka, koja je postojala pod uslovom da se vazdušni prostor, teritorija i vode susednih zemalja ne koriste za napade na Iran.

Pogođena američka ambasada: Napad izveden sovjetskim raketama kaćuša u Bagdadu

Američka ambasada u Iraku pogođena je danas raketama "kaćuša" koje je armija bivšeg Sovjetskog Saveza koristila tokom Drugog svetskog rata, preneli su irački mediji.

Izrael optimističan u pogledu mogućnosti kolapsa režima u Iranu

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je danas uoči sastanka sa izraelskim ministrom odbrane Izraelom Kacom i čelnim ljudima izraelskih službi bezbednosti da je "Izrael optimističan u pogledu mogućnosti kolapsa režima u Iranu".

Pentagon se sprema za kopnenu operaciju u Iranu?

Nekoliko američkih vojnika je zarobljeno, tvrdi sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani.

Izrael udraio na Teheran, Iran na Haifu

Izrael pogodio rafineriju u Iranu, Iran uzvratio napadom na rafineriju u Haifi.

Israeli fighter jets targeted three oil storage facilities in Koohak, Shahran and Karaj in Iran. pic.twitter.com/KdK32Ri18m — Clash Report (@clashreport) March 7, 2026

Pogubljenje generala kao upozorenje Moskvi i Pekingu

NIZ neverovatnih slučajnosti uvek ima jednostavno objašnjenje, izdaju.

Automobil pogođen ostacima presretnutog drona

Vlasti u Dubaiju su potvrdile danas su ostaci presretnutog projektila pali na vozilo u oblasti Al Barša i usmrtili vozača.

Amerika prebacuje PVO sisteme

Američka vojska prebacuje iz svojih skladišta u Evropi na Bliski istok PVO sisteme "merops" za borbu protiv dronova, testirane u Ukrajini, piše "Volstrit džornal".

Moćna iranska raketa udarila po patriotima u UAE

IRAN upotrebio rakete na čvrsto gorivo u napadu na američku vojsku u UAE.

Mohamed bin Zajed Al Nahjan: Ruka UAE je duga i jaka, naše meso je gorko i mi nismo lak plen

Zgrade oko marine u Dubaiju evakuisane su danas nakon što su ostaci presretnutih (iranskih) projektila oštetili fasadu nebodera u tom gradu.

Izrael veruje da je Modžtaba Hamnei preživeo vazdušni napad

Izraelski bezbednosni zvaničnici veruju da je ranjen Modžtaba Hamnei, sin nedavno ubijenog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, nakon što je bio meta vazdušnog napada ranije ove nedelje.

Atentat dronom na metu unutar višespratnice u Dubaiju

Danas je u jeku rata na Bliskom istoku došlo do napada dronom na jednu od najvećih atrakcija Dubaija.

Serija eksplozija odjeknula je u gradu Isfahan na jugu Irana

Serija eksplozija odjeknula je u gradu Isfahan na jugu Irana, prenela je agencija Nur njuz. U Isfahanu se nalaze iranska nuklearna postrojenja.

Bahrein saopštava da je iranski napad izazvao požar u Manami, oštetivši nekoliko zgrada

Iranski napad u subotu izazvao je požar u glavnom gradu Bahreina, Manami, oštetivši jednu kuću i druge objekte, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova ove male zalivske države, ne precizirajući da li je bilo žrtava.

- Iranska agresija izazvala je požar i materijalnu štetu na jednoj kući i nekoliko okolnih zgrada u Manami - navodi ministarstvo.

- Civilna zaštita preduzima neophodne mere za gašenje požara.

Komanda pozadine saopštila je da restrikcije ostaju nepromenjene uprkos usporavanju tempa raketne vatre iz Irana

Komanda pozadine IDF-a (Izraelskih odbrambenih snaga) saopštila je da su ograničenja širom zemlje uvedena usred rata sa Iranom ostala nepromenjena, uprkos usporavanju tempa raketne vatre iz Irana.

Nakon nove procene, Komanda pozadine navodi da trenutna ograničenja ostaju na snazi do ponedeljka uveče. Do tada će biti izvršena još jedna procena situacije.

U okviru trenutnih smernica, obrazovne aktivnosti su zabranjene, osim za određeni broj navedenih izuzetaka; okupljanja do 50 ljudi su dozvoljena, pod uslovom da se na vreme može stići do skloništa; a radna mesta mogu da funkcionišu pod istim uslovima.

Izrael gađao štab vazduhoplovstva IRGC

IDF je saopštio da je izvela napad na "centralni komandni centar protivvazdušne odbrane“ vazduhoplovnih snaga Islamska revolucionarna garda u srcu Teherana.

TAJMS OF IZRAEL: Muškarac ubijen, ćerka teško ranjena u napadu izraelskog drona u Kan Junisu

Palestinski muškarac je ubijen, a njegova mlada ćerka teško ranjena u napadu izraelskog drona koji je jutros pogodio kuću u južnom delu Gaze, u Kan Junisu, prema izveštajima palestinskih medija.

IDF se za sada nije oglasio, ali redovno navodi da njegovi napadi u Gazi predstavljaju odgovor na kršenja primirja, piše Tajms of Izrael.

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد أحمد القدرة في مستشفى ناصر بخانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/LhldudiXc3 — وكالة شهاب | عاجل (@ShehabBreaking) March 7, 2026

Ubijeni muškarac je, prema palestinskim medijima, identifikovan kao Ahmed al-Kudra (34).

Njegovo telo i ranjena ćerka prebačeni su u Naser bolnica u Kan Junisu, pokazuju snimci objavljeni u palestinskim medijima.

Mohamed bin Zajed: "Nismo lak plen"

Predsednik Ujedinjeni Arapski Emirati Mohamed bin Zajed el Nahjan izjavio je da se zemlja nalazi u „vremenu rata“, u svojim prvim javnim komentarima otkako je sukob počeo.

Obraćajući se povređenima u napadima, on je poručio da će UAE ispuniti svoju dužnost prema državi, narodu i svim stanovnicima. Njegove izjave emitovane su na Abu Dhabi TV.

On je dodao da UAE ima "debelu kožu i gorko meso – nismo lak plen“.

Nemačka najavila skoro 100 miliona evra regionalne pomoći

Nemačka je saopštila da će obezbediti skoro 100 miliona evra dodatne humanitarne pomoći regionu, dok se situacija u Libanu pogoršava usled tekućih izraelskih napada.

U objavi na društvenim mrežama, nemačko Ministarstvo spoljnih poslova navelo je da je finansiranje namenjeno pomoći sve većem broju interno raseljenih lica u regionu.

Izrael ponovio upozorenje na evakuaciju (VIDEO)

Izraelska vojska izdala je novo upozorenje stanovnicima južnih predgrađa Bejruta, pozivajući one koji još nisu napustili područje da se odmah evakuišu.

U objavi na mreži X, portparol izraelske vojske naveo je da stanovnici treba da prate ranije izdata uputstva za evakuaciju i upozorio da bi ostajanje u tom području moglo ugroziti njihove živote.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا لمن لم يخلي المنطقة بعد



🔴نعود ونؤكد: أنقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا🔴



🔸إنّ النشاط الإرهابي الذي يقوم به حزب الله في الضاحية يُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. نحن لا ننوي المساس بكم. فمن أجل سلامتكم وأمنكم… pic.twitter.com/sBu59oiUiR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 7, 2026

Napadnut Katar

Ministarstvo odbrane Katara saopštilo da su oružane snage presrele raketni napad koji je ciljao Katar

Ministarstvo odbrane Katar saopštilo je u kratkom saopštenju da su oružane snage presrele raketni napad koji je bio usmeren na državu Katar.

Iran pokrenuo napad na američku bazu u Bahreinu

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je gađala „američku bazu u Džufairu u Bahreinu raketama na čvrsto i tečno gorivo“.

Prema navodima Revolucionarne garde, napad je izveden kao odgovor na američki napad na postrojenje za desalinaciju vode na ostrvu Kešm.

Bahrein pozvao na evakuaciju

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je na mreži X da se oglašavaju sirene za vazdušnu opasnost i pozvalo stanovnike da ostanu mirni i potraže sklonište.

Velika Britanija: SAD koristi naše baze

Velika Britanija saopštila je da SAD koriste njene baze za "odbrambene operacije“.

Ministarstvo odbrane Velike Britanije navodi da je "Sjedinjene Države počele da koriste britanske baze za određene odbrambene operacije kako bi sprečile Iran da lansira rakete u region, što ugrožava britanske živote“.

Takođe je navedeno da britanski borbeni avioni nastavljaju operacije iznad Jordana, Katara, Kipra i šireg regiona "u odbrani britanskih interesa i saveznika“.

Iran: Svaki američki brod koji uđe u Zaliv otićiće „na dno“ mora

Iranski vojni portparol upozorio je da će svi američki brodovi koji uđu u Zaliv završiti na dnu mora. Ovo upozorenje usledilo je nakon što je Tramp ranije ove nedelje rekao da će Američka mornarica početi da prati tankere kroz Ormuski moreuz "što je pre moguće“.

30 sela u Iranu bez vode

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je na X da su SAD počinile "očigledan i očajnički zločin" napadajući postrojenje na ostrvu Kešm koje pretvara slanu vodu u pitku.

The U.S. committed a blatant and desperate crime by attacking a freshwater desalination plant on Qeshm Island. Water supply in 30 villages has been impacted.



Attacking Iran's infrastructure is a dangerous move with grave consequences. The U.S. set this precedent, not Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 7, 2026

- Snabdevanje vodom u 30 sela je pogođeno. Napad na iransku infrastrukturu je opasan potez sa ozbiljnim posledicama. Ovo presedan postavljaju SAD, a ne Iran - rekao je Aragči.

Broj žrtava izraelskih napada na Liban porastao na 294

Državna libanska novinska agencija NNA, pozivajući se na Centar za zdravstvene hitne situacije Ministarstva zdravlja, saopštila je da je od ponedeljka, 2. marta, 1.023 osobe ranjeno.

Izrael nastavlja sa vazdušnim napadima na zemlju, a poslednji udar je bio na grad Zibdin u regionu Nabatija.

ŠEF IZRAELSKE AVIJACIJE LIČNO BOMBARDOVAO TEHERAN: General IDF nad Iranom (VIDEO)

IDF objavila je da je u sinoćnjem bombardovanju međunarodnog aerodroma Mehrabad u Teheranu uništeno 16 letelica iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Tramp: SAD su svetu učinile uslugu pokretanjem rata protiv Irana

Američki predsednik je rekao da je, po skali od 0 do 10, napredak kampanje njegove zemlje protiv Irana do sada "15".

Rat protiv Irana je "usluga koju pružamo, ne samo za Bliski istok već za ceo svet", rekao je Tramp.

- To su bili bolesni ljudi, veoma bolesni ljudi - dodao je on govoreći o onima koji su poginuli u napadima SAD i Izraela do sada.

Kuvajt smanjio proizvodnju nafte kao mere predostrožnosti

Državna naftna kompanija Kuwait Petroleum Corporation saopštila je da je sprovela "predostrožnu redukciju“ u proizvodnji i preradi sirove nafte zbog tekućih napada na Kuvajt i "iranskih pretnji bezbednom prolasku brodova kroz Ormuski moreuz“.

Kompanija je navela da je ova mera deo njene strategije "upravljanja rizikom i kontinuiteta poslovanja“, uz napomenu da će je pregledati kako se situacija razvija.

Takođe je naglasila da je spremna da vrati nivo proizvodnje čim uslovi to dozvole i da su sve potrebe domaćeg tržišta u potpunosti obezbeđene u skladu sa utvrđenim planovima.

28.000 Amerikanaca se vratilo sa Bliskog istoka

SAD saopštile su da je 28.000 njihovih građana bezbedno vraćeno u zemlju iz zemalja Bliskog istoka otkako su SAD, zajedno sa Izrael, počele sa napadima na Iran 28. februara.

- Ovi podaci ne uključuju mnoge Amerikance koji su se bezbedno preselili u druge zemlje ili koji su napustili Bliski istok ali su još uvek u tranzitu ka SAD - izjavio je pomoćnik sekretara Dilan Džonson.

On je dodao da je Stejt department realizovao više od desetak čarter letova i bezbedno evakuisao hiljade Amerikanaca sa Bliskog istoka.

Pilot o obaranju lovaca SAD

U ponedeljak, dva dana od početka novog sukoba na Bliskom istoku, dogodio se jedan od najneobičnijih incidenata u modernoj vazduhoplovnoj istoriji.

CENTCOM: Ne usporavamo

Centralna komanda SAD je tokom noći saopštila da su njene snage pogodile više od 3.000 meta tokom prve nedelje operacije Epski bes.

"Ne usporavamo", navodi se u objavi CENTCOM-a uz snimak.

Visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je da je sinoć bilo "najžešća kampanja bombardovanja" u Iranu.

U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down. pic.twitter.com/Nqn30feTQA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2026

- Najveću štetu ćemo naneti iranskim raketnim lansirnim sistemima, fabrikama koje proizvode rakete. I značajno ih degradiramo. I, znate, naša kampanja je bila ogromna - rekao je ministar finansija Skot Besent.

Podsetimo, Bela kuća već nekoliko dana upozorava da će se njeni napadi intenzivirati, a predsednik SAD Donald Tramp je juče poručio Iranu da se "bezuslovno preda".

Turska razmatra slanje F-16 na Kipar

Turska razmatra raspoređivanje borbenih aviona F-16 na Kipar, rekao je izvor iz turskog ministarstva odbrane za Rojters.

Izvor je naveo da je takav potez jedna od mera koje se razmatraju u okviru faznog planiranja usmerenog na obezbeđivanje bezbednosti samoproglašene turske države na severu ostrva, dok se sukob širi regionom.

Iranska vojska iznela šok podatke:Ubili smo desetine američkih vojnika u poslednja 24 sata, mnogi ranjeni

Sjedinjene Američke Države su u poslednja 24 časa izgubile više vojnika i komandanata koji su poginuli ili ranjeni, saopštio je centralni štab iranske vojne komande „Hatam al-Aniranbija“.

Poljski premijer:Cene nafte rastu zbog rata u Iranu, ko je pravi pobednik?

Poljski premijer Donald Tusk objavio je poruku na X u kojoj komentariše rat na Bliskom istoku i rast cena nafte i mogućnost da Vašington ublaži, odnosno ukine, sankcije ruskoj nafti, sugerišući da bi Rusija mogla da profitira od nove krize.

Kuvajtska nacionalna garda objavila da su njene snage uspešno presrele i oborile dron

Kuvajtska nacionalna garda objavila da je danas, u 15:30 po lokalnom vremenu, oborila dron na jednoj od lokacija pod njenom odgovornošću, gde pruža podršku Ministarstvu odbrane.

Ova akcija je deo tekućih napora za jačanje bezbednosnih mera, zaštitu vitalnih objekata i rešavanje svih potencijalnih pretnji.

U saopštenju, Nacionalna garda je pozvala javnost da se pridržava svih bezbednosnih i sigurnosnih uputstava koje su izdali nadležni organi.

Takođe je potvrdila da njene snage ostaju u stanju visoke pripravnosti, radeći u tesnoj koordinaciji sa vojskom, policijom i Javnim vatrogasnim snagama kako bi brzo reagovale na sve bezbednosne izazove.

Garda je naglasila svoju spremnost da se suprotstavi svakom pokušaju potkopavanja bezbednosti nacije, ponavljajući svoju posvećenost zaštiti suvereniteta, stabilnosti i nacionalnih interesa Kuvajta.

Tasnim: Iranski ajatolasi pozvali na ubrzano imenovanje novog vrhovnog vođe Irana

Iranski ajatolasi pozvali su na ubrzano imenovanje novog vrhovnog vođe Irana nakon ubistva ajatolaha Alija Hamneija, javio je danas Tasnim.

Ta iranska novinska agencija citirala je ajatolaha Hoseina Nurija Hamedanija i ajatolaha Nasera ​​Makarema Širazija, koji su rekli da se mora ubrzati objavljivanje imena novog vrhovnog vođe.

Nuri Hamedani je rekao da je važno "razočarati neprijatelja i sačuvati jedinstvo i solidarnost nacije" i, kako je naveo, podržati moćne iranske oružane snage koje brane zemlju od agresora.

Makarem Širazi je ocenio da će blagovremeno imenovanje novog vrhovnog vođe dovesti do "još bolje organizacije poslova".

Hezbolah pozvao stanovnike grada na severu Izraela da se evakuišu

Libanska militantna grupa Hezbolah pozvala je danas stanovnike grada Kirjat Šmona na severu Izraela da se evakuišu i krenu ka jugu zemlje.

- Upozorenje. Od svih stanovnika Kirjat Šmona se traži da se odmah evakuišu. Krenite ka jugu - navodi se u saopštenju Hezbolaha, preneo je Rojters.

Kirjat Šmon se nalazi u blizini granice sa Libanom.

Izraelski ministar oštro zapretio: Libanska vlada platiće visoku cenu ako ne razoruža Hezbolah

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac upozorio je danas libansku vladu da razoruža libansku militantnu grupu Hezbolah ili će, u suprotnom, kako je naveo, "platiti veoma visoku cenu".

- Mi (Izrael) nemamo teritorijalne pretenzije prema Libanu, ali nećemo prihvatiti situaciju u kojoj se ono što je postojalo mnogo godina - pucanje sa libanske teritorije na državu Izrael - obnavlja - naveo je Kac u saopštenju, preneo je Rojters.

Kac je poručio libanskim vlastima da preduzmu akcije za razoružanje Hezbolaha pre nego što Izrael pojača operacije protiv te grupe.

Tramp uputio nove pretnje Iranu: Danas će biti teško pogođeni

Američki predsednik Donald Tramp objavio je novu preteću izjavu upućenu Iranu, samo nekoliko sati nakon što se iranski predsednik Masud Pezeškijan izvinio zbog prethodnih udara na zemlje Persijskog zaliva.

U objavi na svojoj platformi Istina u subotu, Tramp je tvrdio da će Iran danas „biti veoma teško pogođen“ .

Holandski premijer: Napadi na Iran nisu u skladu sa međunarodnim pravom

Američki i izraelski napadi na Iran, kao i neprihvatljiva iranska odmazda prema zemljama u regionu nisu u skladu sa međunarodnim pravom, izjavio je holandski premijer Rob Jeten, prenosi danas Politiko.

Jeten je, takođe, priznao da Teheran predstavlja pretnju po regionalnu bezbednost.

Premijer je dodao da holandska vlada ima “razumevanja” za početne udare protiv Irana, s obzirom na to da je Teheran dugoročna pretnja po sopstvenu populaciju i regionalnu stabilnost.

Jeten je naglasio da međunarodna zajednica, ipak, mora da nastavi da brani međunarodno pravo i sledi diplomatska rešenja “koliko god teška ona bila”.

Izraelska vojska: Napadi u Libanu ciljali raketne bacače i komadante Hezbolaha

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su vazdušni napadi tokom noći u južnom i istočnom Libanu ciljali položaje Hezbolaha, uključujući raketne bacače, skladišta oružja i komadante elitnih jedinica Radvan.

U odvojenom napadu juče, kako je vojska saopštila, pogođeno je nekoliko komandanata jedinica Radvan, zajedno sa dve zgrade koje koristi ta jedinica, u južnom gradu Madžal Selem, preneo je Tajms of Izrael.

Vojska navodi da su komandanti Radvana "nedavno radili na planiranju i sprovođenju terorističkih napada protiv izraelskih trupa i civila".

Hegset preti: Obaveštajna saradnja Irana i Rusije biće strogo sankcionisana

Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset izjavio je da će sve neprihvatljive akcije, uključujući navodnu pomoć Rusije Iranu u obaveštajnim podacima o pozicijama američkih snaga na Bliskom istoku, biti "strogo sankcionisane“.

Hegset je u intervjuu za emisiju "60 minuta" rekao da američki predsednik Donald Tramp "dobro zna ko sa kim razgovara" i da su svi podaci uključeni u borbene planove SAD, preneo je Si-bi-si.

- Dovodimo druge u opasnost i to je naš posao, ali jedini koji treba da brinu sada su Iranci koji misle da će preživeti - dodao je Hegset.

Indija dozvolila iranskom brodu da pristane kada su SAD potopile brod kod Šri Lanke

Indija je dozvolila iranskom ratnom brodu Lavan da pristane u luku Koči kao humanitarni gest, izjavio je indijski ministar spoljnih poslova Subrahmanjam Džaišankar.

Ta odluka je doneta istog dana kada je američka podmornica napala i potopila iransku fregatu Dena kod Šri Lanke, preneo je Rojters.

Amfibijski desantni brod Lavan zatražio je hitno pristajanje zbog tehničkih problema, a 183 člana posade su smeštena u pomorske objekte u Kočiju.

Džaišankar je naglasio da je odluka doneta "sa stanovišta čovečanstva, a ne pravnih pitanja". Napad mornarice Sjedinjenih Američkih Država na brod Dena odneo je najmanje 87 života, 19 nautičkih milja od obale Šri Lanke.

Saudijska Arabija sa Pakistanom o napadima Irana: Teheran da izbegava pogrešne procene

Saudijski ministar odbrane princ Halid bin Salman i načelnik pakistanskih odbrambenih snaga Asim Munir razgovarali su o iranskim napadima na Saudijsku Arabiju i merama za njihovo zaustavljanje, a princ je pozvao Iran da "izbegava pogrešne procene", nakon što su rakete i dronovi pogodili tu kraljevinu.

Princ Halid je na društvenim mrežama naveo da su razgovarali u okviru Zajedničkog strateškog odbrambenog sporazuma i naglasili su da takve akcije podrivaju regionalnu bezbednost i stabilnost, pozivajući Iran na mudrost i izbegavanje pogrešnih procena, preneo je Arab njuz.

Azerbejdžan: Sprečeno nekoliko terorističkih akata sabotaže IRCG-a

Azerbejdžan je saopštio da je sprečio nekoliko terorističkih akata sabotaže koje je planirao iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), uključujući i plan za napad na glavni naftovod koji prolazi kroz Južni Kavkaz do Turske.

Mete su uključivale naftovod Baku-Tbilisi-Džejhan (BTC), izraelsku ambasadu u Azerbejdžanu, aškenasku sinagogu i vođu drevne jevrejske zajednice u Azerbejdžanu, prenosi državna novinska agencija Azertag.

Prema saopštenju Službe državne bezbednosti Azerbejdžana, u zemlju je uneto više eksplozivnih naprava, ali su one neutralisane i sprečeno je njihovo prenošenje trećoj strani.

Baku je saopštio da je istraga utvrdila da su dva iranska državljanina i jedan azerbejdžanski državljanin dogovorili da unesu više od sedam kilograma eksploziva C-4 u Azerbejdžan po uputstvima IRGC-a.

Strane naftne kompanije evakuišu radnike iz Iraka u Kuvajt

Nekoliko stranih naftnih kompanija - "Halliburton", "KBR" i "Schlumberger" - počele su evakuaciju stranih radnika sa naftnih polja iz Iraka u Kuvajt preko graničnog prelaza Safvan, navela su za Rojters dva iračka izvora.

Taj potez je usledio nakon iranskih napada u regionu tokom nedelju dana američko-iranskog sukoba.

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je u najnovijoj fazi svoje operacije izveo kombinovane napade raketama nove generacije i dronovima na američke položaje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu.

Avio-kompanija Emirejts ponovo uspostavlja letove do i iz Dubaija

Avio-kompanija Emirejts saopštila je da će nastaviti sa radom nakon što su ranije jutros privremeno obustavili sve letove do i iz Dubaija.

U novom saopštenju na mreži Iks, nacionalni prevoznik Ujedinjenih Arapskih Emirata navodi da putnici sa potvrđenim rezervacijama za današnje popodnevne letove mogu da se upute na aerodrom, uključujući i one koji su u tranzitu kroz Dubai.

Kompanija dodaje da nastavlja da prati situaciju i da će prema potrebi prilagođavati operativni raspored.

"Gardijan" prenosi da su se dve eksplozije jutros čule u Dubaiju, u trenutku kada Iran nastavlja svoje odmazdne napade na zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke baze.

Pogođen aerodrom u Dubaiju? Hitno upozorenje avio-kompanije: "Ne dolazite na terminale"

Avio-kompanija Emirates saopštila je da su svi letovi za i iz Dubaija obustavljeni do daljnjeg. U dramatičnoj objavi na mreži X, kompanija je apelovala na putnike da ne dolaze na aerodrom.

Emirates Airlines suspend all flights to and from Dubai International Airport until further notice. pic.twitter.com/jjkk3iRYlF — Russian Market (@runews) March 7, 2026

Ova drastična mera usledila je nakon snažne eksplozije koja je odjeknula nadomak terminala, dok tenzije i vazdušni udari na Bliskom istoku dostižu tačku ključanja.

"Tramp će snove o našoj predaji odneti u grob" Iranski predsednik žestoko odbrusio lideru SAD

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Iran nikada neće predati, dok se sukobi sa Izraelom nastavljaju razmenom napada, a iranska vojska uzvraća udarima na nekoliko zemalja Persijskog zaliva.

Pezeškijanovi komentari usledili su manje od dan nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da njegova administracija neće pregovarati sa Teheranom bez onoga što je nazvao „bezuslovnom predajom“.

Pezeškijan: Iran neće napadati susede osim ako ga oni ne napadnu prvi

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izvinio se danas susednim zemljama koje su napadnute i poručio da ih Iran neće napadati osim ukoliko ga one ne napadnu prve.

- Ne nameravamo da vršimo invaziju na susedne zemlje - rekao je on u video-poruci na iranskoj državnoj televiziji i pozvao na regionalnu saradnju kako bi se uspostavio mir.

Pezeškijan je saopštio da je Iranski prelazni savet, telo koje upravlja zemljom do izbora novog vrhovnog vođe, odlučio da obustavi napade na susedne države, osim u slučajevima napada sa njihove strane, prenosi Mehr.

- Savet je juče odlučio da ne napada ili ne lansira rakete na susedne zemlje, osim u slučaju njihovih napada na Iran. Mnogo puta smo rekli da su oni naša braća. I moramo zajedno da radimo na uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu - naveo je on.

Liban: Najmanje 16 poginulih u izraelskim vazdušnim napadima na Nabi Šit

Najmanje 16 ljudi je poginulo, a 35 je ranjeno u izraelskim vazdušnim napadima na istočni libanski grad Nabi Čit protekle noći, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Broj žrtava bi mogao dodatno da poraste, navedeno je u saopštenju, preneo je Rojters. Više od 200 civila je poginulo u izraelskim napadima od ponedeljka kada je Hezbolah lansirao rakete i dronove na Izrael, što je izazvalo intenzivnu odmazdu izraelskih snaga.

Iran tvrdi da je napad dronom izvršen na tanker pod malteškom zastavom u Ormuskom moreuzu

Iran je napao naftni tanker „Prima“ pod malteškom zastavom u Persijskom zalivu u blizini Ormuskog moreuza. Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je tanker pogođen dronom nakon što je navodno ignorisao ponovljena upozorenja mornarice IRGC-a o opasnosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, objavila je novinska agencija Tasnim.

U izveštaju se navodi da se napad na, kako se navodi, sporni tanker dogodio nekoliko minuta ranije jutros. Prema veb-sajtu „Marin Trafik“, „Prima“ je naftni i hemijski tanker pod malteškom zastavom.

Sablasna eksplozija na aerodromu:Teheran u plamenu, pogođen ključni iranski zračni centar (VIDEO)

Na teheranskom aerodromu Mehrabad prijavljene su eksplozije, a svedoci su govorili o teškim napadima u tom području.

The bombing of Mehrabad Airport (the oldest airport in Iran for domestic flights) and the bombing of the Ekbatan residential towers by #America and #Israel; currently Tehran pic.twitter.com/4caRfj1cnD — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 6, 2026

"Gospodar rata" radi bez odobrenja kongresa: Tramp šalje Izraelu bombe za rat sa Iranom

Stejt department proglašava nacionalnu vanrednu situaciju zbog rata sa Iranom kako bi zaobišao odobrenje Kongresa i prodao Izraelu više od 20.000 bombi vrednih skoro 660 miliona dolara.

Iran doneo odluku: Nema više napada na susedne zemlje

Privremeni savet rukovodstva Irana odobrio je juče odluku da susedne zemlje više neće biti napadane, osim u slučaju da napad na Iran potekne sa njihove teritorije, izjavio je predsednik Masud Pezeškijan, prenosi Al Džazira.

Tramp razmatrao raspoređivanje vojnika u Iran: Ovo je njegova vizija posleratnog Irana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp privatno je razgovarao sa pomoćnicima i republikanskim zvaničnicima o mogućem raspoređivanju malog kontingenta američkih kopnenih trupa unutar Irana, saopštila su dva američka zvaničnika i bivši zvaničnik upoznat sa razgovorima.

"Gde je završio naš novac?" Milijarder iz UEA javno prozvao Trampa zbog rata sa Iranom

Uticajni biznismen i multimilijarder iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Halaf Ahmad Al Habtur objavio je otvoreno pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu, postavljajući niz oštrih pitanja o ulozi Vašingtona u eskalaciji sukoba sa Iranom. Pismo je objavljeno na društvenoj mreži X i odmah je izazvalo snažnu pažnju u regionu.

Emirati obustavili sve letove do i iz Dubaija

Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili da su svi letovi do i iz Dubaija obustavljeni do daljeg, navodi nacionalni prevoznik u objavi na mreži Iks.

Prethodno su iz Dubaija i Abu Dabija obavljane ograničene usluge kroz bezbedne vazdušne koridore, preneo je Rojters.

"Gardijan" prenosi da su se dve eksplozije jutros čule u Dubaiju, u trenutku kada Iran nastavlja svoje odmazdne napade na zemlje Persijskog zaliva u kojima se nalaze američke baze.

Pogledajte jeziv snimak: Iranska balistička raketa eksplodira nedaleko od američkih vojnika u bazi Princ Sultan

Iran je lansirao novi talas napada na susedne zemlje kao odmazdu za vazdušne udare koje su prošle subote pokrenule Sjedinjene Države i Izrael protiv režima u Teheranu.

Iranska balistička raketa eksplodirala je u blizini vazduhoplovne baze Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, u kojoj se nalaze i američke trupe, pokazuje video objavljen na društvenim mrežama. Prema nepotvrđenim informacijama u ovom napadu je lakše povređeno nekoliko američkih vojnika, dok je infrastruktura baze pretrpela veće oštećenje.

Video footage purported to show an Iranian ballistic missile strike on Prince Sultan Air Base in Al-Kharj, Saudi Arabia, with the missile impacting very close to several U.S. servicemembers, thankfully said to have resulted in only minor injuries to personnel at Prince Sultan. pic.twitter.com/Nlju8TCZ22 — OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2026

Obama opleo po Trampu "Osionost i korupcija trpe nezamislive posledice" - Bela kuća pobesnela

Bivši predsednik SAD Barak Obama, tokom otkrivanja spomenika nedavno preminulom aktivisti za građanska prava Džesiju Džeksonu u Čikagu, oštro je kritikovao aktuelnu administraciju koju predvodi Donald Tramp, rekavši da okrutnost i korupcija „donose nezamislive plodove“.

Amerikanci tek spremaju pakao za Iran: Američki bombarder B-1 Lanser sleteo u britansku bazu

Veliki američki bombarder sposoban da nosi 24 krstareće rakete sleteo je u Veliku Britaniju nakon što je ministar odbrane SAD upozorio na povećanje napada na Iran.

Bombarder B-1 Lanser, dugačak 44,5 metara i sa rasponom krila od 41,7 metara, težak je oko 86 tona i najbrži je bombarder američkog ratnog vazduhoplovstva, prema podacima kompanije Boing

Evakuisan aerodrom u Abu Dabiju, čulo se nekoliko eksplozija

Aerodrom Zajed u Abu Dabiju evakuisan je zbog raketne pretnje, a putnici su sklonjeni u podzemna skloništa.

Ujedinjeni Arapski Emirati aktivirali su protivvazdušnu odbranu koja odgovara na napad projektilima.

Svedoci navode da se u Abu Dabiju čulo nekoliko snažnih eksplozija.

Iran je pokrenuo novi talas odmazdnih napada raketama i dronovima prema državama Persijskog zaliva.

Saudijska Arabija ranije je objavila da je presrela četiri drona usmerena ka naftnom polju Šajbah.

U Dubaiju su takođe zabeležene eksplozije, a vlasti navode da je reč o manjem incidentu nakon pada ostataka presretnutog projektila.

Peti iranski raketni napad od ponoći, sirene u centralnom Izraelu

Po peti put od ponoći, izraelska vojska saopštila je da je detektovala lansiranje balističkih raketa iz Irana.

Sirene za uzbunu oglasile su se u Tel Avivu i drugim delovima centralnog Izraela.

Eksplozije odjeknule u Dubaiju i Manami

Novinari agencije AFP javljaju da su se čule eksplozije u Dubaiju i u glavnom gradu Bahreina, Manami, nedelju dana nakon početka iranskih uzvratnih napada na ciljeve širom Persijskog zaliva.

U Dubaiju su se čule dve eksplozije, a jedna u Manami, gde se oglasila i sirena za uzbunu.

„Građani i stanovnici se pozivaju da ostanu mirni i upute se na najbliže bezbedno mesto“, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina na mreži X.

IRGC upozorava SAD: Čekamo vas u Ormuskom moreuzu

Iranska Revolucionarna garda upozorila je da čeka američke snage ako počnu da prate brodove kroz Ormuski moreuz, strateški plovni put u kojem je saobraćaj ozbiljno poremećen zbog rata u regionu.

„Čekamo njihovo prisustvo“, izjavio je portparol garde Ali Mohamad Naini, nakon što je američki ministar energetike najavio da se mornarica priprema da prati brodove kroz moreuz „čim to bude razumno učiniti“.

„Preporučujemo da se Amerikanci, pre nego što donesu bilo kakvu odluku, sete požara na američkom supertankeru Bridgeton 1987. godine i naftnih tankera koji su nedavno bili na meti“, rekao je Naini, prenosi agencija Fars.

Tanker Bridgeton minirala je Iranska revolucionarna garda dok ga je američka mornarica pratila kroz Persijski zaliv.

Hezbolah u borbi prsa u prsa

Hezbolah izveštava o sukobima sa izraelskim snagama u istočnom Libanu. Grupa je rano u subotu saopštila da su se njeni borci sukobili sa izraelskim snagama koje su se iskrcale duž granice sa Sirijom.

Izrael nije potvrdio ove navode.

Militantna grupa koju podržava Iran tvrdi da su se sukobi u petak kasno uveče dogodili na groblju na ivici grada Nabi Čit.

Žestoki udari na Teheran

Teheranski aerodrom Mehrabad, koji je prikazan u plamenu na dramatičnim snimcima rano u subotu ujutru, bio je među nekoliko lokacija koje su bile meta napada, prema američkoj novinskoj agenciji za ljudska prava (HRANA).

“Vahid Online” channel has published videos of attacks at 1:50 a.m. on Saturday, Esfand 16, which it says were sent to him and are described as showing Mehrabad Airport. In these videos, tall columns of black smoke can be seen.From the early hours of Friday, Esfand 15, Tehran was… pic.twitter.com/kWXTTpZLti — Not Sure (@ENKI0311) March 7, 2026

Nije jasno da li je aerodrom direktno pogođen.

Katar delimično otvaran vazdušni prostor

Katar je objavio nastavak ograničenih letova prvi put od početka rata pre nedelju dana. Vlasti su saopštile da će se vazdušni prostor zemlje delimično ponovo otvoriti kako bi se omogućili samo letovi za evakuaciju i neophodni teretni letovi.

Međunarodni aerodrom Hamad pojasnio je da su dalji letovi u narednim danima predmet tekuće procene bezbednosne situacije.

Katarski zvaničnici su ranije ove nedelje rekli da je vojska sprečila pokušaje iranskih napada na aerodrom. Katar je u petak presreo devet dronova, saopštilo je ministarstvo odbrane. Jedan je sleteo u nenaseljeno područje bez žrtava.

Iran ponovo gađao Izrael

Nema izveštaja o povređenima nakon najnovijeg iranskog balističkog raketnog napada na Izrael, saopštili su nadležni medicinski timovi.

Kako se navodi, lansiran je mali broj projektila, što je aktiviralo sirene širom centralnog Izraela.

Rakete je presrela protivvazdušna odbrana, prema preliminarnim vojnim procenama, i nema izveštaja o direktnim udarima.

Napad na američku vojnu bazu u Bahreinu

Napad je rezultirao brojnim smrtnim slučajevima i povredama, saopštio je iranski centralni štab Hatam el Anbija.

"Napad na američku vojnu bazu u Bahreinu rezultirao je velikim brojem smrtnih slučajeva i povreda", navodi se u izveštaju koji je citirala iranska državna televizija .

Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, uključujući Teheran. Iran izvodi odmazdne udare na izraelskoj teritoriji, kao i na američke vojne mete na Bliskom istoku.