TRAMP “SPUSTIO” STARMERA: Nisu nam potrebni ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo već pobedili
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da Velika Britanija ozbiljno razmatra slanje dva nosača aviona na Bliski istok, ali da mu oni nisu potrebni u ratu protiv Irana.
-Ujedinjeno Kraljevstvo, naš nekada veliki saveznik, možda i najveći od svih, konačno ozbiljno razmišlja o slanju dva nosača aviona na Bliski istok. U redu je, premijeru Starmer, više nam nisu potrebni - ali ćemo ih zapamtiti. Nisu nam potrebni ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo već pobedili!, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Vlada Velike Britanije se nije pridružila ofanzivnim operacijama protiv Irana, niti je dala bilo kakvo obećanje da će to učiniti, prenosi BBC.
Ranije je jedan nosač aviona stavljen u stanje pripravnosti u slučaju da bude potrebno da bude raspoređen u region.
Velika Britanija je dozvolila SAD da koriste njene baze za odbrambene operacije.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
TRAMP OPTUŽIO IRAN ZA UBISTVO DECE U ŠKOLI: Njihovo oružje je neprecizno!
07. 03. 2026. u 23:50
ZAROBLjENI AMERIČKI VOJNICI: Pentagon se sprema za kopnenu operaciju u Iranu?
07. 03. 2026. u 21:28
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)