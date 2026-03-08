TRAMP “SPUSTIO” STARMERA: Nisu nam potrebni ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo već pobedili

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp izjavio je danas da Velika Britanija ozbiljno razmatra slanje dva nosača aviona na Bliski istok, ali da mu oni nisu potrebni u ratu protiv Irana.

Foto Tanjug/AP/Carl Court

-Ujedinjeno Kraljevstvo, naš nekada veliki saveznik, možda i najveći od svih, konačno ozbiljno razmišlja o slanju dva nosača aviona na Bliski istok. U redu je, premijeru Starmer, više nam nisu potrebni - ali ćemo ih zapamtiti. Nisu nam potrebni ljudi koji se pridružuju ratovima nakon što smo već pobedili!, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Vlada Velike Britanije se nije pridružila ofanzivnim operacijama protiv Irana, niti je dala bilo kakvo obećanje da će to učiniti, prenosi BBC.

Ranije je jedan nosač aviona stavljen u stanje pripravnosti u slučaju da bude potrebno da bude raspoređen u region.

Velika Britanija je dozvolila SAD da koriste njene baze za odbrambene operacije.

(Tanjug)

