GROM UDARIO GRUPU OD 150 LJUDI IMA MRTVIH: Tragedija na festivalu u Južnoj Africi

DVE osobe su poginule u udaru groma u grupu od oko 150 ljudi koji su se okupili na festivalu "Di Trupa" u selu Matibestad, 70 kilometara severno od Pretorije, dok je 13 u kritičnom stanju, saopštile su zdravstvene službe Južne Afrike.

Foto Pixabay free images

-Ukupno 150 pacijenata se javilo u kliniku Matibestad nakon što ih je udario grom tokom događaja. Trinaest pacijenata u kritičnom stanju prebačeno je u bolnicu ‘Jubilej’ na lečenje raznih povreda, navodi se u saopštenju zdravstvenih službi koje prenosi francuski portal 20minutes.

Saopšteno je i da su “dva pacijenta preminula po prijemu, i čekaju forenzički pregled”.

Prema istom izvoru, većina pacijenata je zadobila "manje opekotine povezane sa udarom groma".

U tom delu Južne Afrike su tokom leta česte oluje sa grmljavinom.

(Tanjug)

