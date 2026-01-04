GROM UDARIO GRUPU OD 150 LJUDI IMA MRTVIH: Tragedija na festivalu u Južnoj Africi
DVE osobe su poginule u udaru groma u grupu od oko 150 ljudi koji su se okupili na festivalu "Di Trupa" u selu Matibestad, 70 kilometara severno od Pretorije, dok je 13 u kritičnom stanju, saopštile su zdravstvene službe Južne Afrike.
-Ukupno 150 pacijenata se javilo u kliniku Matibestad nakon što ih je udario grom tokom događaja. Trinaest pacijenata u kritičnom stanju prebačeno je u bolnicu ‘Jubilej’ na lečenje raznih povreda, navodi se u saopštenju zdravstvenih službi koje prenosi francuski portal 20minutes.
Saopšteno je i da su “dva pacijenta preminula po prijemu, i čekaju forenzički pregled”.
Prema istom izvoru, većina pacijenata je zadobila "manje opekotine povezane sa udarom groma".
U tom delu Južne Afrike su tokom leta česte oluje sa grmljavinom.
(Tanjug)
