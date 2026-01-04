REZULTAT PROTESTA ISPRED AMBASADE SAD U MADRIDU: Sančez osudio hapšenje Madura kao "kršenje međunarodnog prava"
ŠPANSKI premijer Pedro Sančez osudio je danas akciju Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli u kojoj je uhapšen predsednik te zemlje Nikolas Maduro zbog optužbi koje su povezane sa krijumčarenjem narkotika, a američki potez je okarakterisao kao "kršenje međunarodnog prava".
Sančez je, u pismu koje je poslao članovima svoje vladajuće Socijalističke partije, naveo da je "kršenje međunarodnog prava u Venecueli čin koji najoštrije osuđujemo", prenosi Si-en-en.
Španska krajnje levičarska stranka Sumar, koja je u koalicionoj vladi zajedno sa Sančezovom Španskom socijalističkom radničkom partijom, pozvala je vladu da osudi akcije SAD u Venecueli.
Osuda akcije SAD u Venecueli od strane Sančeza i krajnje levičarske stranke usledila je nakon što je danas stotine ljudi učestvovalo na protestu ispred američke ambasade u Madridu, protiv američkih udara i hapšenja Nikolasa Madura.
U Španiji živi, prema zvaničnim podacima, oko 400.000 Venecuelanaca, što je najveći broj državljana te zemlje izvan zemalja Latinske Amerike i SAD.
SAD su juče, oko 2.00 sata posle ponoći, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika.
