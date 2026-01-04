Svet

DA LI JE KARIPSKA ZEMLJA NOVA AMERIČKA META? Rubio: Neću da pričam o tome, ali taj režim predstavlja ogroman problem

В.Н.

04. 01. 2026. u 16:58

"NEĆU o daljim koracima Amerike, ali mislim da nije nikakva tajna da nismo veliki obožavaoci kubanskog režima", rekao je američki državni sekretar.

Foto: Tanjug

Na pitanje NBC njuza - da li će Sjedinjene Američke Države sledeće ciljati kubansku vladu, američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da je "kubanska vlada ogroman problem", a na dodatno pitanje da li to znači potvrdan odgovor, dodao je:

"Mislim da su u velikim problemima".

Rubio je odbio da kaže da li je Kuba sledeća američka meta.

- Neću sada govoriti o tome koji će biti naši naredni koraci i kakve će biti naše politike po ovom pitanju. Ali mislim da nije nikakva tajna da nismo veliki obožavaoci kubanskog režima.

Kuba – jedan od najbližih saveznika Venecuele – osudila je američki napad kao "čin državnog terorizma" i pažljivo prati situaciju u Karakasu. Ta zemlja, koja se u velikoj meri oslanja na venecuelansku naftu, nalazi se u dubokoj ekonomskoj krizi.

Na pitanje da li su SAD sada u ratu sa Venecuelom, američki državni sekretar Marko Rubio odgovorio je: „Ne radi se o ratu… Mi smo u ratu protiv organizacija za krijumčarenje droge, ali to nije rat protiv Venecuele.“

- Sprovodimo američke zakone koji se odnose na naftne sankcije. Uveli smo sankcije određenim subjektima. Idemo na sud, dobijamo nalog i zaplenjujemo brodove sa naftom i to će se nastaviti - najavio je Rubio.

(Guardian)

