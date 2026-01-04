DA LI JE KARIPSKA ZEMLJA NOVA AMERIČKA META? Rubio: Neću da pričam o tome, ali taj režim predstavlja ogroman problem
"NEĆU o daljim koracima Amerike, ali mislim da nije nikakva tajna da nismo veliki obožavaoci kubanskog režima", rekao je američki državni sekretar.
Na pitanje NBC njuza - da li će Sjedinjene Američke Države sledeće ciljati kubansku vladu, američki državni sekretar Marko Rubio je rekao da je "kubanska vlada ogroman problem", a na dodatno pitanje da li to znači potvrdan odgovor, dodao je:
"Mislim da su u velikim problemima".
Rubio je odbio da kaže da li je Kuba sledeća američka meta.
- Neću sada govoriti o tome koji će biti naši naredni koraci i kakve će biti naše politike po ovom pitanju. Ali mislim da nije nikakva tajna da nismo veliki obožavaoci kubanskog režima.
Kuba – jedan od najbližih saveznika Venecuele – osudila je američki napad kao "čin državnog terorizma" i pažljivo prati situaciju u Karakasu. Ta zemlja, koja se u velikoj meri oslanja na venecuelansku naftu, nalazi se u dubokoj ekonomskoj krizi.
Na pitanje da li su SAD sada u ratu sa Venecuelom, američki državni sekretar Marko Rubio odgovorio je: „Ne radi se o ratu… Mi smo u ratu protiv organizacija za krijumčarenje droge, ali to nije rat protiv Venecuele.“
- Sprovodimo američke zakone koji se odnose na naftne sankcije. Uveli smo sankcije određenim subjektima. Idemo na sud, dobijamo nalog i zaplenjujemo brodove sa naftom i to će se nastaviti - najavio je Rubio.
(Guardian)
