SVE ĆE BITI „ZONA 30“: Saobraćaj u centru Rima se usporava od 15. januara 2026. godine

NEDOSTAJALA je samo zvanična potvrda i sada je stigla, Gradsko veće Rima je odobrilo rezoluciju kojom će ceo centar grada biti stavljen u „zonu 30“. Dakle, nova mera ograničenja brzine, obuhvataće kompletan Muro Torto, prolazeći kroz Lungotevere, ukupno oko 52 ulice, maksimalna brzina 30 kilometara na sat.

Takođe se menja zabrana ulaska u centralne delove grada za više kategorija automobila starije generacije, ulaske nadziru već odavno postavljene kamere, sada se zabrana za sve automobile još proširuje i tako ograničava na više sati, a poklapa se i sa novom dozvoljenom brzinom kretanja. Na prvom mestu među razlozima koji su dugo vremena pručavani su bezbednost u saobraćaju, kako za vozače tako i za pešake.

Naime, naučno je dokazano da pri brzini od 70 kilometara na sat 31 procenat ljudi koje udari automobil gine, među njima je 98 posto onih starijih od 60 godina. Već pri brzini od 50 kilometara na sat stopa smrtnosti se redukuje i pada na 7 posto, od tog 50 posto starijih od 60 godina, dok pri brzini od 30 na sat rizik smrtnosti pada na 1 procenat, od čega 5 posto za one starije od 60 godina.

Stoga uspostavljanje zone od 30 na sat nije idelološka odluka, već odluka zasnovana na naučnim podacima, smanjenje brzine znači smanjenje nesrećea, spašavanje života i smanjenje zagađenja i buke. Koristi od zone od 30 kilomatara na sat daleko će nadamašiti efekte vremena putovanja. U centru Rima ni autobus, niti taksi kao i automobili ne mogu da postignu prosečnu brzinu veću od 30 kilometara na sat, komentariše savetnik za mobilnost Eugenio Patane.