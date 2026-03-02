TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

В.М.

02. 03. 2026. u 07:30

ZA danas smo vam spremili predloge iz odbojke i fudbala.

FOTO: Tanjug/AP

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

17.00 Gorki Novgorod - Jaroslavlje 1 (1.45)

17.30 Helm - Šlepsk Suvalki 2 (1.67)
21.00 Real Madrid - Hetafe sigurna pobeda 1 (1.90)

Ukupna kvota: 4.54

