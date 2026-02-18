ŠAMAR AUSTRALIJAN OPENU! Izdaja o kojoj bruji teniski svet

Australijan open i Teniski savez Australije su doživeli veliki udarac.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Kreg Tajli bi uskoro trebalo da bude imenovan za novog izvršnog direktora Teniskog saveza Sjedinjenih Američkih Država.

Tajli, rođen u Južnoj Africi, bio je direktor Australijan opena u prethodne dve decenije, a od 2013. obavlja i funkciju izvršnog direktora TS Australije.

Australijski mediji prenose da će potvrda svega ovoga stići naredne sedmice.

Ono što je velika promena jeste to da će ubuduće direktor australijskogsaveza i direktor turnira biti dve osobe, za razliku od ovoga dosad, kad je Tajli obavljao obe.