Tenis

ŠAMAR AUSTRALIJAN OPENU! Izdaja o kojoj bruji teniski svet

Новости онлине

18. 02. 2026. u 08:00

Australijan open i Teniski savez Australije su doživeli veliki udarac.

ШАМАР АУСТРАЛИЈАН ОПЕНУ! Издаја о којој бруји тениски свет

FOTO: Tanjug/AP

Naime, Kreg Tajli bi uskoro trebalo da bude imenovan za novog izvršnog direktora Teniskog saveza Sjedinjenih Američkih Država.

Tajli, rođen u Južnoj Africi, bio je direktor Australijan opena u prethodne dve decenije, a od 2013. obavlja i funkciju izvršnog direktora TS Australije.

Australijski mediji prenose da će potvrda svega ovoga stići naredne sedmice.

Ono što je velika promena jeste to da će ubuduće direktor australijskogsaveza i direktor turnira biti dve osobe, za razliku od ovoga dosad, kad je Tajli obavljao obe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTORIJSKI TRENUTAK: Žuta horda debituje u nokaut fazu Lige šampiona, rival je prošlogodišnji finalista

ISTORIJSKI TRENUTAK: "Žuta horda" debituje u nokaut fazu Lige šampiona, rival je prošlogodišnji finalista