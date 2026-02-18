ŠAMAR AUSTRALIJAN OPENU! Izdaja o kojoj bruji teniski svet
Australijan open i Teniski savez Australije su doživeli veliki udarac.
Naime, Kreg Tajli bi uskoro trebalo da bude imenovan za novog izvršnog direktora Teniskog saveza Sjedinjenih Američkih Država.
Tajli, rođen u Južnoj Africi, bio je direktor Australijan opena u prethodne dve decenije, a od 2013. obavlja i funkciju izvršnog direktora TS Australije.
Australijski mediji prenose da će potvrda svega ovoga stići naredne sedmice.
Ono što je velika promena jeste to da će ubuduće direktor australijskogsaveza i direktor turnira biti dve osobe, za razliku od ovoga dosad, kad je Tajli obavljao obe.
Preporučujemo
ŠTA MU BI? Rafael Nadal precrtao Novaka Đokovića
13. 02. 2026. u 10:37
IZAŠLA JE NOVA ATP LISTA: Alkaraz osvojio titulu, ali gubi bodove! Evo i zašto!
09. 02. 2026. u 09:03
A NAKON ŠOKA U MELBURNU... Novak Đoković odlučio šta dalje
06. 02. 2026. u 06:32
NE, NIJE MONTAŽA! Evo šta Siner radi nakon poraza od Đokovića na Australijan openu (VIDEO)
05. 02. 2026. u 19:45
ISTORIJSKI TRENUTAK: "Žuta horda" debituje u nokaut fazu Lige šampiona, rival je prošlogodišnji finalista
Putujući daleko iznad Arktičkog kruga, Inter večeras gostuje Bode glimtu u prvom meču plej-ofa za osminu finala Lige šampiona. Norvežani su debitanti u nokaut fazi, ali su već pokazali da umeju da šokiraju velikane tokom grupne faze, tako da nas očekuje veoma zanimljiva utakmica na "Aspmira stadionu" (21.00).
18. 02. 2026. u 07:10
NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)
"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla.
15. 02. 2026. u 23:52
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)