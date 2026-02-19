Košarka

AMERI TRLJAJU RUKE, A SRBI U NEVERICI! Nikola Jokić dibidus zbunio ceo svet

Новости онлине

19. 02. 2026. u 07:07

NIKOLA Jokić je i tokom Ol star vikenda bio u centru medijske pažnje.

Foto: Printscreen/Twitter

Amerikance, tačnije poznatu novinarku Maliku Endruz zanimalo je koliko je Srbinu zaista stalo do košarke. Momak iz Sombora je kao iz topa odgovorio:

- Stalo mi je, mnogo. Mislim da, ako ti nije stalo do pobede ne bi trebalo da budeš u sportu. Možda je maja ličnost malo drugačija i prihvatam pobedu ili poraz na drugačiji način... Ali, volim da igram košarku, volim da se takmičim - jasan je bio najbolji košarkaš u NBA ligi tokom intervju. 

Stavila je Malika centra Denvera na muke, pa je morao da izabere - osvajanje NBA šampionata ili titula sa konjima. Nije imao dilemu. 

- Trenutno NBA šampionat - kazao je Jokić i oduševio Amerikance, ali i iznenadio sve u Srbiji koji znaju koliko je Nikoli stalo do konja kada dođe u Sombor.

Jokić je otkrio i do kada će igrati košarku.

- Iskreno, mislim da ću igrati dok budem igrao na vrhunskom nivou. Uživam, volim da igram košarku. Igraću dok budem na najvišem nivou i dok budem zdrav - kazao je Nikola.

