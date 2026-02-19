PRAVOSUĐE SAPLIĆE VLADU U RIMU: Italija plaća odštetu migrantu koji je, tokom nelegalnog boravka, načinio 23 krivična dela

SLUČAJ alžirskog migranta Reduana Lalega (56), koji je pušten na slobodu na osnovu presude Rimskog suda, uz odluku da Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije mora još i da mu isplati 700 evra odštete, izazvao je buru u italijanskoj javnosti. U medijima je to prva vest.

Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse via AP

Alžirac koji živi ilegalno u Italiji 30 godina, ima 23 presude i 11 boravaka u zatvoru, dobio je dve odluke o proterivanju koje nisu izvršene.

- Ne može biti zadržan u centru za repatrijaciju, niti prebačen u centar za repatrijaciju u Albaniji - komentarisala je apsurdnu odluku italijanska premijerka Đorđa Meloni.

Sudija, naime, ne proglašava albanski centar nelegitimnim, niti dovodi u pitanje pravni okvir koji dozvoljava premeštanje u centar u Albaniji, već polazi od pretpostavke da je apelant bio legitimno pritvoren. Sudija identifikuje "nemarno ponašanje administracije i kršenje pravila administrativnog upravljanja, smatrajući da su postupci premeštanja uticali na privatnost apelanta, a materijalna nadoknada je dosuđena "zbog proceduralne greške, a ne zbog izbora da se koristi centar Gjader". Tako presuda potpuno ignoriše celu sudsku istoriju migranta s ogromnim krivičnim dosijeom.

- Neki sudija je čak ustanovio kako, ne samo da neće biti proteran, već će Ministarstvo untrašnjih poslova morati da mu plati 700 evra zbog pokušaja sprovođenja naloga za proterivanje. Sada mislim da je legitimno pitati se kako možemo ozbiljno da se borimo protiv ilegalne migracije ako oni koji više puta krše zakon ostaju na našem tlu, a država je čak sankcionisana zbog pokušaja sprovođenja pravila - zaključuje italijanska premijerka Meloni, ističući istovremeno da će "vlada odlučno nastaviti svoj rad na jačanju repatrijacija, kako bi alati za borbu protiv ilegalne imigracije bili efikasniji".

Ko je dobrodošao

Italijani su glasali za desni centar, da uspostave jasna pravila i da ih sprovode, a vlada to čini odlučno, uprkos tome što politizovani deo pravosuđa nastavlja da ometa svaku akciju usmerenu na borbu protiv masovne ilegalne imigarcije, poručila je premijerka Đorđa Meloni.

Zaključila je dobrodošlicom za one koji poštuju italijanske zakone, dodajući da "svako ko odbije da to učini nije dobrodošao u Italiju".